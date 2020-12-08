Пропала РСВ за 2017 год — и сразу же требование с пенями. Налоговики после жалобы сказали, что программа виновата. Но счет все равно заблокируют

Внезапно из СБИС пропал отчет РСВ за 2017 год. И прилетает требование с огромными пенями, с 2017 по 2020 годы. Уже написали жалобу в Управление, налоговики звонят, мол, программа у них сломалась. Но счет все равно заблокируют.

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«Я вот вам лучшую шутку от ИФНС расскажу. Тут у меня вдруг из СБИС и личного кабинета исчезла РСВ за 2017 год и прилетело требование с сумасшедшими пенями с 2017 по 2020 год. Были смешные переговоры с сотрудниками налоговой. Основная тема что оказывается пени начисляются не по оплате взносов, а с момента сдачи или несдачи отчетности. Ну я им там все прислала что и отчетность была и платежи были. И тут пятничный звонок: „Мы все понимаем что вы правы, но у нас программа так считает и поэтому мы вам блокируем счёт, но вы не переживайте, мы техникам дали задание и как только они придумают решение вашей проблемы, мы поможем вам разблокировать счёт“. Даже уже не знаю, как реагировать».

В комментариях предложили в Управление жалобу написать:

«В УФНС писать жалобу и предложить ИФНС вместе над этим посмеяться. 🤣».

Автор пишет, что жалоба уже улетела, и этот звонок — реакция на эту жалобу:

«Они очень удивились что у меня все зафиксировано и на все есть и скрины экранов и отсканированный документы. Видно не первый день уже этим занимаются».

Кто-то совсем жестко пошутить решили:

«Скоро будут сажать в СИЗО и говорить о том, что это так программа решила, а мы подумаем, как Вас освободить. Пока посидите, подумайте».

А еще пишут о подобном случае:

«Вы не единственная, клиенту у меня прилетаете требование на 200 с лишним тыс и пени на 3 тыс с копейками, звоню и спрашиваю а вас не смущает что у нас налог ноль и все сдано? В ответ: а да все хорошо . Заказываю выписку налог сторнируют на 0, а пени висят. С 17.11 ничего не могут убрать, просят 2 числа написать письмо чтобы убрать ручками, а вчера бац и все программа сломалась ждите🤷‍♀️. А починят через неделю может быть, а требование срок исполнения 4.12, снимут пени со счета потом будем возвращать».

В общем, жалуются бухгалтеры на цифровизацию:

«Их цифровизация давно перешла все рамки. На уровне инспекции ничего решить нельзя. Не дай Бог кому-то переезжать с обособками. Несколько таких у меня было, но последний раз в этом году не можем расхлебать. Все по разным КРСБ разогнали и теперь на одних переплаты, на других недоимка. А свернуть, говорят, не могут. В этом случае начисляются пени. В наших головах такое не укладывается, а в их программе как здравствуй. Сейчас почти всегда один ответ » машина сказала". Сочувствую. Звонки не помогут, или помогут, но только если сначала напишете, а потом будете давить по телефону чтобы они решили вопрос. Не решат — писать выше. Такая наша планида. Должны знать и уметь все, а они каждый свой участок не знают многие".