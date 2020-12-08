В письмо о применении УСН налоговики до кучи написали о задолженности по налогам и взносам. У инспекторов не хватает бумаги?

Налоговики прислали письмо о применяемом налогоплательщиком спецрежиме. И в это же письмо, в нарушение установленной формы, пишут о задолженности по налогам и взносам. Это такой толстый намек к концу года, или просто бумага в инспекции закончилась?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Получили от налоговой письмо по форме 26.2-7. Кроме стандартной информации о переходе на УСН и представленных декларациях, оно содержит ещё и суммы задолженностей по налогам и взносам. Сколько уже получала эту форму по разным организациям, встречаюсь с таким первый раз. У кого-нибудь есть подобный опыт, и насколько это правомочно?».

В комментариях пишут, что это нарушение установленной формы.

«Неправомерно. Я бы жалобу написала. Есть утвержденная форма и её обязаны соблюдать».

Кто-то попытался сказать, мол, в чем проблема, не требование же. Но тут же обрел на свою голову «лучи добра». И вполне заслуженно:

«Что значит, в чем проблема?! Документ составлен не по форме. Данное письмо не для информирования о задолженности. Для этого существуют другие документы. Оно необходимо организации для предъявления контрагентам, а подробности о задолженности вообще-то является конфиденциальной информацией».

Вообще, что-то странное, на уведомлении о применяемом спецрежиме задолженность писать. Этак скоро и на Листах записи о внесении изменений в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) начнут о задолженности напоминать.