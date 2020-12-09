Выплатил дивиденды имуществом – готовься к претензиям налоговиков и суду

Налоговикам не понравилась декларация после выплаты дивидендов имуществом. Но суд указал, что налог-то уплачен верно.

Налоговый юрист Иван Кузнецов рассказал на своей странице в Facebook.

«Очень интересное решение суда по спорной проблеме выплаты дивидендов имуществом и налоговых последствий у организации при их выплате. Единственный участник-физическое лицо, выплатил себе дивиденды недвижимым имуществом. Согласно данным оценки, стоимость имущества — 45 млн. руб.

Налогоплательщик отражает 45 млн. руб. во внереализационных доходах и 54,6 млн. руб. (остаточная стоимость недвижимости) — в расходах по налогу на прибыль. Образуется убыток 9,6 млн. руб.

Налоговый орган указал, что выплата дивидендов имуществом не предусмотрена уставом и является реализацией, соответственно 45 млн. руб. — выручка общества. Убыток в сумме 9,6 млн. руб., полученный от реализации следовало учесть в соответствии с п. 3 ст. 268 НК РФ. Более того, отражение в декларации по налогу на прибыль за 2017 год операции по выплате дивидендов недвижимым имуществом в составе внереализационных доходов и расходов противоречат действующему законодательству РФ (в ст. 250 НК нет такого дохода, как выплата дивидендов).

Суд отметил, что, во-первых, отсутствует условие о необходимости включения в устав условия о возможности выплаты дивидендов недвижимостью. Во-вторых, передача данного имущества не образует иной объект налогообложения, кроме дохода, следовательно, не является реализацией недвижимого имущества.

Поскольку указанные выплаты произведены за счет прибыли общества, оставшейся после уплаты налогов, они не являются реализацией товара, следовательно, не включаются в налоговую базу. Такие выплаты являются доходом и образуют объект налогообложения по налогу на доходы физических лиц (ст. 38, 43, 214 НК).

Суд согласился с налоговым органом, что налогоплательщик ошибочно включил в состав внереализационных доходов 45 млн. руб. (рыночная оценка недвижимого имущества) и в состав внереализационных расходов всю сумму в размере 54 млн. руб. Между тем, ошибочное отражение спорной операции в налоговой декларации не привело к неверному определению налога, подлежащего уплате в бюджет за 2017 год.

Интересно, что НДС не являлся предметом спора, остается только догадываться, учитывал ли налогоплательщик «отказное» Определение ВС от 31.07.2015 по делу № А58-341/2014 и актуальную практику — Постановлением АС Волго-Вятского округа от 03.07.2020 по делу № А82-13935/2019 или по НДС посчитал выплату дивидендов реализацией.

Решение Арбитражного суда Красноярского края от 10 ноября 2020 № А33-21086/2020. Ждем апелляцию».

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