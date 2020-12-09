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Директора вызвали на разговор в налоговую. Даем список вопросов, к которым ему стоит подготовиться

Директора вызывают в ИФНС на разговор. Бухгалтер беспокоится, чего могут сейчас там от него хотеть. А подписчики поделились длинным перечнем вопросов, которые ему там могут задать.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Пришло уведомление о вызове директора в ИФНС. „Явка генерального директора для дачи пояснений по ведению финансово-хозяйственной деятельности организации“. У кого-нибудь было такое в этом периоде? Чего конкретно могут хотеть? У нас нормально все, относительно чистенько. Просто поговорить?».

В комментариях пишут:

«Нам тоже приходило. Я написала „директор на самоизоляции в связи с контактом по ковиду“. Пока тишина».

Автор отвечает, что «это временная мера». На это пишут:

«Да, конечно. Но может они план по беседам на этот год выполнят и отстанут».

Кто-то пишут, что и им такое приглашение пришло. Причем, из областной налоговой.

«И нам такое пришло. Директору на адрес прописки. Ящик смотрят редко. Письмо просто просмотрели. Интересно, зачем его звали? Приглашала не районная ИФНС. а областная».

А кто-то дает объемный комментарий с длинным перечнем вопросов, которые могут там директору задать:

"Подготовьтесь к ответам на указанные ниже вопросы и не забывайте, что право ГД не помнить или не знать ответа на вопрос, т.к. в приглашении не указана тема разговора, чтобы подготовиться:

  • Кем, в какой должности Вы работаете сейчас?
  • Когда вы приступили к исполнению обязанностей в Вашей должности?
  • Кто назначил Вас на эту должность?
  • Где и кем Вы работали раньше?
  • Вы исполняли аналогичные обязанности ранее или сегодняшняя работа — это новые профессиональные навыки?
  • Кто в вашей организации отвечает за подготовку договоров к подписанию сторонами,
  • Ваше образование, специальность?
  • Что входит в Ваши должностные обязанности?
  • Вы исполняли аналогичные обязанности ранее?
  • Кто занимается подбором поставщиков?
  • Как происходит поиск контрагентов, какими источниками информации Вы пользуетесь при выборе контрагентов?
  • Кто выступает инициатором заключения договора с Поставщиками, от кого исходит предложение о работе с конкретным поставщиком?
  • Одобрение того или иного контрагента, это Ваше единоличное решение или коллегиальное?
  • Есть в организации лица или отдел, которые несут ответственность за выбор того или иного контрагента?
  • Знаком ли Вам лично руководитель организации-контрагента, при каких обстоятельствах, когда Вы познакомились?
  • Какие взаимоотношения (дружеские, деловые) Вас объединяют с контрагентами?
  • Какие работы (услуги) выполняла организация-контрагент для вас, какие товары поставляла?
  • Ранее эта организация оказывала для вас подобные услуги, выполняла работы, поставляла товары?
  • Какие действия Вы предпринимали для установления деловой репутации организации-контрагента?
  • Кто дает указание для подготовки проектов договоров?
  • Кто в вашей организации отвечает за подготовку проекта договора, или вы используете типовые договоры?
  • Вы лично общаетесь с предполагаемыми партнерами, на чьей территории?
  • Какие вопросы задаете при встрече, с какими документами знакомитесь?
  • В случае, если контрагент находится не вашем регионе, как вы взаимодействуете?
  • В случае необходимости у кого спрашиваете контактные данные партнера?
  • Кто согласовывает проекты договоров для последующего подписания Вами?
  • В организации существуют какие-либо регламентирующие документы по документообороту?
  • Кто несет ответственность за качество поставляемых ТМЦ (ГСМ, запчасти и др.), услуг (транспортных и др.)? Назовите программу, которая используется для учета ТМЦ.
  • Как у Вас в Компании организован документооборот с момента поступления документа от поставщика до момента принятия товаров (работ, услуг) к бухгалтерскому учету и отражения в бухгалтерской программе?
  • Кто имеет доступ к базам 1С-Бухгалтерия?
  • У вас попадались недобросовестные поставщики товаров (работ, услуг), какие действия Вы предпринимали в подобных случаях?
  • Кто в компании отвечает за сохранность ТМЦ, кто ведет учет, какими внутренними документами происходит списание ТМЦ для своих подразделений для производства работ?
  • Есть ли склад и где он находится?
  • Кто контролирует качество и количество поставляемых товаров (работ, услуг)?
  • В случае выполнения работ субподрядчиками кто занимается бытовыми вопросами рабочих и ИТР на месте проведения работ?
  • Есть ли в компании служба безопасности или сотрудник, который занимается экономической безопасностью организации? Укажите ФИО, его обязанности и ответственность.
  • Укажите должностное лицо, визирующее документы, которые Вы оформляете.
  • Перечислите наименование документов, которые Вы оформляете«.

А вот еще что могут спросить, в дополнение к перечисленным выше вопросам.

«У нас вызывали на ФХД из-за разрыва НДС в цепочке, после 3-х часового опроса. Коллега выше описала вопросы, но у нас ещё спрашивали про площадь офиса, цену за аренду и кому платим. Плюс ещё про открытые и закрытые счета в банках. Потом поднялись к начальнице и она сказала что у нас есть плохие контрагенты и чтоб мы их выбросили из декларации и доплатили налог с пенями».

А подытожим вот такой фразой:

«План по сбору налогов не выполнен, надо отчитываться, т.е. „принять меры“. Меры приняты — разосланы уведомления, проведены беседы. Начальник инспекции отчитался».

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