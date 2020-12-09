Директора вызвали на разговор в налоговую. Даем список вопросов, к которым ему стоит подготовиться

Директора вызывают в ИФНС на разговор. Бухгалтер беспокоится, чего могут сейчас там от него хотеть. А подписчики поделились длинным перечнем вопросов, которые ему там могут задать.
Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».
«Пришло уведомление о вызове директора в ИФНС. „Явка генерального директора для дачи пояснений по ведению финансово-хозяйственной деятельности организации“. У кого-нибудь было такое в этом периоде? Чего конкретно могут хотеть? У нас нормально все, относительно чистенько. Просто поговорить?».
В комментариях пишут:
«Нам тоже приходило. Я написала „директор на самоизоляции в связи с контактом по ковиду“. Пока тишина».
Автор отвечает, что «это временная мера». На это пишут:
«Да, конечно. Но может они план по беседам на этот год выполнят и отстанут».
Кто-то пишут, что и им такое приглашение пришло. Причем, из областной налоговой.
«И нам такое пришло. Директору на адрес прописки. Ящик смотрят редко. Письмо просто просмотрели. Интересно, зачем его звали? Приглашала не районная ИФНС. а областная».
А кто-то дает объемный комментарий с длинным перечнем вопросов, которые могут там директору задать:
"Подготовьтесь к ответам на указанные ниже вопросы и не забывайте, что право ГД не помнить или не знать ответа на вопрос, т.к. в приглашении не указана тема разговора, чтобы подготовиться:
- Кем, в какой должности Вы работаете сейчас?
- Когда вы приступили к исполнению обязанностей в Вашей должности?
- Кто назначил Вас на эту должность?
- Где и кем Вы работали раньше?
- Вы исполняли аналогичные обязанности ранее или сегодняшняя работа — это новые профессиональные навыки?
- Кто в вашей организации отвечает за подготовку договоров к подписанию сторонами,
- Ваше образование, специальность?
- Что входит в Ваши должностные обязанности?
- Вы исполняли аналогичные обязанности ранее?
- Кто занимается подбором поставщиков?
- Как происходит поиск контрагентов, какими источниками информации Вы пользуетесь при выборе контрагентов?
- Кто выступает инициатором заключения договора с Поставщиками, от кого исходит предложение о работе с конкретным поставщиком?
- Одобрение того или иного контрагента, это Ваше единоличное решение или коллегиальное?
- Есть в организации лица или отдел, которые несут ответственность за выбор того или иного контрагента?
- Знаком ли Вам лично руководитель организации-контрагента, при каких обстоятельствах, когда Вы познакомились?
- Какие взаимоотношения (дружеские, деловые) Вас объединяют с контрагентами?
- Какие работы (услуги) выполняла организация-контрагент для вас, какие товары поставляла?
- Ранее эта организация оказывала для вас подобные услуги, выполняла работы, поставляла товары?
- Какие действия Вы предпринимали для установления деловой репутации организации-контрагента?
- Кто дает указание для подготовки проектов договоров?
- Кто в вашей организации отвечает за подготовку проекта договора, или вы используете типовые договоры?
- Вы лично общаетесь с предполагаемыми партнерами, на чьей территории?
- Какие вопросы задаете при встрече, с какими документами знакомитесь?
- В случае, если контрагент находится не вашем регионе, как вы взаимодействуете?
- В случае необходимости у кого спрашиваете контактные данные партнера?
- Кто согласовывает проекты договоров для последующего подписания Вами?
- В организации существуют какие-либо регламентирующие документы по документообороту?
- Кто несет ответственность за качество поставляемых ТМЦ (ГСМ, запчасти и др.), услуг (транспортных и др.)? Назовите программу, которая используется для учета ТМЦ.
- Как у Вас в Компании организован документооборот с момента поступления документа от поставщика до момента принятия товаров (работ, услуг) к бухгалтерскому учету и отражения в бухгалтерской программе?
- Кто имеет доступ к базам 1С-Бухгалтерия?
- У вас попадались недобросовестные поставщики товаров (работ, услуг), какие действия Вы предпринимали в подобных случаях?
- Кто в компании отвечает за сохранность ТМЦ, кто ведет учет, какими внутренними документами происходит списание ТМЦ для своих подразделений для производства работ?
- Есть ли склад и где он находится?
- Кто контролирует качество и количество поставляемых товаров (работ, услуг)?
- В случае выполнения работ субподрядчиками кто занимается бытовыми вопросами рабочих и ИТР на месте проведения работ?
- Есть ли в компании служба безопасности или сотрудник, который занимается экономической безопасностью организации? Укажите ФИО, его обязанности и ответственность.
- Укажите должностное лицо, визирующее документы, которые Вы оформляете.
- Перечислите наименование документов, которые Вы оформляете«.
А вот еще что могут спросить, в дополнение к перечисленным выше вопросам.
«У нас вызывали на ФХД из-за разрыва НДС в цепочке, после 3-х часового опроса. Коллега выше описала вопросы, но у нас ещё спрашивали про площадь офиса, цену за аренду и кому платим. Плюс ещё про открытые и закрытые счета в банках. Потом поднялись к начальнице и она сказала что у нас есть плохие контрагенты и чтоб мы их выбросили из декларации и доплатили налог с пенями».
А подытожим вот такой фразой:
«План по сбору налогов не выполнен, надо отчитываться, т.е. „принять меры“. Меры приняты — разосланы уведомления, проведены беседы. Начальник инспекции отчитался».