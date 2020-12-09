Вместо «...-ИТ» в больничном написано «... Айти». Это техническая ошибка или другая организация?

В больничном листе неверно написано наименование организации-работодателя. Вроде, техническая ошибка, на пособие не влияет. Вот только бухгалтер сомневается, это написание другой организации, или все-таки техническая ошибка?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, сотрудник прислал открытый больничный. Там наименование ООО указано не верно. Должно быть „...-ИТ“ Написано „... Айти“ . Читаю письмо от 14 июля 2020 г. № 14-15/7710-1110-ЛНК (ФСС) Сокращенное или неточное написание наименования организации следует считать технической ошибкой — техническим недочетом заполнения строки „место работы — наименование организации“, что не влияет на величину выплачиваемого пособия. Листок нетрудоспособности в подобном случае не требует замены в медицинской организации и может быть принят страхователем (работодателем) к расчету и выплате пособия на общих основаниях. А как понять — в моем случае это „неточное описание“ или „совершенно другая организация“?».

Вот что пишут в комментариях:

«По опыту, ответ ФСС — работодателя идентифицируем по регистрационному номеру (поле заполняемое работодателем) поэтому технические неточности в верхней части, не влияют».

У кого-то по ошибке другого ИП указали, и ничего:

«У меня так было. Указали другого ИП. В ФСС мне сказали, что ничего страшного. Главное внизу, где заполняет работодатель, укажите верное название и можно оплачивать».

А вот другой случай, тут менять пришлось:

«Я ИП и мне оплачивают больничный по договору добровольного страхования. Так вот меня гоняли за дубликатом, когда мне в больничном написали ИП Карпова. Типа не должно быть вообще наименования в моем случае. Хотя, кажется, ИП же и есть. А нет. Ездила за бумагой в центр города, потом в поликлинику, потом снова в ФСС отвозила».

В итоге автор пишет, что дозвонилась в ФСС, и конкретно в ее случае это техническая ошибка, и ничего страшного в этом нет.