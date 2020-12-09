Транспортные карты исключили из запрета на пополнение наличными

Сегодня Госдума в третьем, окончательном чтении, приняла законопроект № 1024393-7, согласно которому транспортные карты и карты для школьников могут быть выведены из-под запрета на пополнение наличными анонимных электронных кошельков.

Напомним, с 3 августа 2020 года в России вступили в силу поправки в закон «О национальной платежной системе», которыми отменяется анонимное пополнение электронных кошельков. Если лицо, пополняющее кошелек, не прошло идентификацию, трансакция теперь возможна только с банковского счета.

Вместе с тем ЦБ отсрочил запрет на пополнение наличными анонимных электронных кошельков в виде транспортных карт до 1 апреля 2021 года.

Теперь для транспортных и школьных карт в законе сделали исключение.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, статистика оборота таких специализированных карт в ряде регионов показывает, что с их помощью население активно переходит к безналичному обороту. Так, в настоящее время около 60-70 % таких карт пополняется наличными через кредитные организации или банковских платежных агентов и используется далее для оплаты проезда в общественном транспорте или услуг в образовательных учреждениях.