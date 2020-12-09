Банк хочет обоснование расчетов наличными. Что ответить, чтобы отстал?

Компания раз в месяц снимает наличные для приобретения товаров на хозяйственные нужды. Банк прислал требование по 115-ФЗ, хочет обоснование расчетов наличными. Что им ответить?

Пишут в «Красном уголке бухгалтера».

«Банк прислал запрос по 115-ФЗ и просит обоснование расчётов в наличных денежных средствах. Ежемесячно мы снимаем примерно одну сумму на хознужды. Покупаем технику, продукты, материалы, оплачиваем проживание, аренду. Как лучше поступить? Что можно ответить? Какие назвать причины?».

В комментариях в первую очередь спросили, сколько снимают и какой банк. Автор пишет, что «банк Снежинский, от 100000 до 300000». В ответ пишут, что рано или поздно могут такой запрос прислать из банка.

А вот более обстоятельный комментарий:

«При расчётах наличными, необходимо вести кассу бух. сч. 50, все движение денежных средств наличных. Полученые средства наличные с расчетного счета, приходуются в кассу предприятия, на расходы выдаются в подотчёт. Денежные средства выданные в подотчёт, за эти средства необходимо отчитаться, за потраченные средства зачем и куда. Необходимо подтверждать документами, составлять авансовые отчёты, прикладываються чеки, накладные, акты. Для банка предоставляется ОСВ, карточка, кассовая книга сч. 50 „касса“, сч. 71 „расчеты с подотчетными лицами“, „авансовые отчеты“».

Кто-то советует использовать бизнес-карту и собирать по ней чеки.

«Пользуйтесь бизнес картой, ну и собирайте все чеки по ней, чтобы было написано за что расчитывались».

В итоге, у автора получился вот такой ответ для банка:

«В ответ на ваш запрос о предоставление пояснений об обосновании необходимости расчётов в наличных денежных средствах, сообщаю следующее.

Основным направлением экономической деятельности Учебного центра является организация обучения, проживания, производственной практики слушателей, обучающихся по договорам и контрактам. Необходимо регулярно, в оперативном режиме, создавать комфортные условия для работы сотрудников удалённо, для организации обучения и проживания клиентов. Закупка товара производится в основном за наличный расчёт.

В связи с этим Учебный центр снимает денежные средства с расчетного счета в кассу. Расчёт наличными средствами позволяет получать более выгодные предложения от поставщиков, оперативно реагировать на запросы клиентов, не привязывает к офису, так как мы работаем удалённо. Кассовая дисциплина соблюдается в полном объёме, в соответствии с.....

Учебный центр использует свой расчетный счет в АО „Банк“ Снежинский» более 15 лет по прямому назначению — для осуществления своей экономической деятельности, руководствуясь в своей работе ГК РФ (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016), Федеральным законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 г. и другими законодательными актами.

Экономическим смыслом операций, проводимых по счету, является взаиморасчеты с контрагентами, развитие и экономический рост, оказание социально значимых услуг на самом высоком уровне. Операции, проводимые АНО ДПО УЦ ПК Высотник-Проф не несут риска потери деловой репутации для банка, осуществляются исключительно в законных целях, и никаким образом не связаны с финансированием терроризма и прочей противозаконной деятельностью.

Приложения к письму:

договоры с покупателями,

приложения к договорам,

документы на расходование средств;

выписки банков,

документы на наличные расходы«.

А еще советуют таблицей по хознуждам банку ответить:

«Не знаю какой у вас банк, но думаю на такой вопрос можно предоставить ответ в виде таблицы с суммами в разрезе хознужд. И уж потом, если вдруг опять поступит запрос, подтвердить эти суммы первичкой. Наверно, меня забросают камнями, но я стараюсь так сказать раскрыть минимум карт в ответе на запрос».

Коллеги, а вы что думаете по этому поводу?