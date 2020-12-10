Будет ли чего компании, если работники так и не решили, какие трудовые книжки они хотят?

Работники не могут решить, какие трудовые книжки они хотят, электронные или бумажные. А бухгалтеры беспокоятся, не будет ли чего компании от ПФР за такую «неопределенность».

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Вопрос по заявлениям о способе ведения трудовых книжек. Что делать, если сотрудники не написали заявления? Пришло письмо из ПФ, в котором они торопят с этими заявлениями. Наши работники не хотят писать никаких заявлений. Получается, что сдавать СЗВ-ТД только в феврале 2021? И во второй фирме работники по совместительству, их трудовые в другой организации, что они должны писать? Они тоже не хотят, т.к. это те же работники, которые оформлены в первой по основному месту».

Вот что пишут в комментариях:

«Не хотят — и не надо. Сдадите отчёт к 15.02..совместителей даже и уведомлять Вам не надо- пусть у основой работы голова болит».

Автор сомневается, что если ничего совсем в ПФР не отправить — оштрафуют, хотя нигде нет информации о таких штрафах.

Ей пишукт, что в ПФР просто отправили письмо, что работники не определились:

«Мы написали письмо в ПФР и отправили по ТКС, о том, что работники ещё не определились»

А кто-то пишет, что решили за работников — бумажная трудовая, раз они сами не могут решить:

«На совместителей заявления не подается. Только по основному месту работы, где лежит трудовая. Я бы подала отчет по всем с выбором — на бумажном носителе, если сами работники не хотят думать».

Коллеги, а вы как думаете?