Куда можно пожаловаться на свой банк, кроме ЦБ?

Бухгалтеры интересуются, куда можно пожаловаться на банк, кроме как в ЦБ, поскольку ЦБ толком не помог. Или проще банк сменить?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, кто-нибудь писал в ЦБ жалобы на „свой“ банк? Поделитесь, плз, опытом. Наш банк офигел, по нескольким налоговым инкассо недосписал по 5 копеек, перешёл к платежам другой очередности, а остатки по инкассо подвисли. На претензии не реагируют. ИФНС, естественно, не может отозвать блокировки».

В комментариях выясняется, что этот банк — Уралсиб. Кто-то тут же поделилась историей про сапожки от Уралсиба.

«Когда я только открыла ИП, я пошла в Уралсиб открывать счёт. Меня собеседовала строгая менеджер, рассказывала про 115-фз, как важно платить только по безналу, как важно иметь закрывающие документы на любое снятие наличных, и даже если платишь кредитной картой — платёж должен быть исключительно для целей бизнеса. А то вот одна ИП поехала в Италию и там корпоративной картой оплатила САПОЖКИ!! Представляете? Сапожки!! Я так и представила завистливую менеджерицу банка, которая увидела, что ИП в Италии! покупает сапожки! и заблокировала ей счёт».

Кто-то тоже пишет про блокировку из-за Италии:

«У меня личную карту одного дира заблокировали тоже из за Италии! 🤣 Похоже все банкирши об этом мечтают».

Советуют жалобу в ЦБ через сайт написать. Автор на это пишет:

«Я писала и не раз:-). Сложилось впечатление что ЦБ их лучший друг (сват, брат) Всегда! Всегда! Отвечал мне что .. „ну типа и так тоже можно...“».

А кто-то пишет, что жалоба пару лет назад не помогла, пришлось банк сменить.

«Писали жалобу в 2018 правда году. Результат 0. Пришлось перейти в другой банк».

Пожаловаться можно на сайте ЦБ,, на кремлин.ру, и нга сайье Банки.ру написать тоже можно.