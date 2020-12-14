Цены на сахар и масло хотят зафиксировать на три месяца

Бизнес может зафиксировать цены на сахар и масло на три месяца, с 1 января по 1 апреля.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в профильных ведомствах.

Как сказали собеседники издания, есть риск того, что производителям зафиксируют невыгодные для них цены, что грозит прекращением поставок и дефицитом.

«Поэтому важно, с одной стороны, „не прижать“ производителей, а с другой — не дать им повышать цены бесконечно в попытке компенсировать будущие возможные потери».

А опрошенные изданием эксперты считают, что эта мера лишь временно смягчит проблему, но не решит ее.

На «Клерке» недавно писали, что Путин 9 декабря на совещании обратил внимание министров на повышение цен на продукты питания. Мишустин же 10-го декабря на заседании Правительства дал распоряжение проработать механизм удержания цен. И призвал поставщиков «не наживаться на людях».

После этого стало известно, что производители сахара готовят соглашение по его продаже по минимальной цене.