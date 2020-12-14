В пандемию IT-компании поменяли подход к управлению персоналом на более свободный

В очень непростом 2020 году 4 из 10 работодателей были вынуждены изменить подход к HR-менеджменту: 23 % компаний ужесточили процедуры и усилили контроль, а 18 %, напротив, сделали ставку на гибкость и свободу.

По данным исследования сервиса по поиску работы Superjob, 38 % IT-компаний решили дать больше свободы своим сотрудникам.

А вот в строительстве, продажах и производстве, напротив, усилили контроль и ужесточили подход к управлению персоналом, в этом признались 30, 27 и 23 % опрошенных.

Чаще всего подход к управлению персоналом менял малый бизнес: 44 % компаний, в которых занято менее 100 сотрудников, против 39 % в компаниях со штатной численностью более 100 человек.

Источник: ИА ТАСС.