Налоговики требуют объяснить, на что сотрудники компаний тратят интернет

Налоговики хотят знать, куда в компании тратится интернет-трафик, перечень работников, которые пользуются интернетом в связи с должностными обязанностями, а еще должностные инструкции по пользованию интернетом.

Требованием поделилась Ольга Пономарева, основатель, управляющий партнер Юридического бюро «Пронина, Пономарева и партнеры».

Требовать отчет работников, на что потрачен интернет — это что-то новое. Также, как и инструкцию по пользованию интернетом.

Сегодня на «Клерке» еще писали, что налоговики требуют от компании, кроме всего прочего, указать дату постановки на учет в налоговой. А также, структуру бизнеса и схемы сделок и операций, по которым было заявлено возмещение НДС.

Наверное, скоро будут требовать от налогоплательщика самого решение по результатам налоговой проверки составлять. Ну а что, судьи же просят решение написать от сторон в деле.

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