Налоговики хотят уплату задолженности по взносам за 2016 год. А так можно?

Налоговикам ПФР передал информацию по остаткам. Возможно, там долг, тянущийся с 2016 года. Теперь налоговая требует уплату этой задолженности, хотя уже прошло 3 года. Так вообще можно разве?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Налоговая прислала требование об уплате задолженности по взносам и пеням по страховым взносам за расчётные периоды, истекшие до 01.01.2017. Подскажите, пожалуйста, налоговая вправе взыскивать задолженность за этот период? Вроде 3 года прошло».

Дальше в комментариях автор пишет подробности:

«Я обращался в прошлом году в ПФР, писал заявление на повторную передачу остатков в ИФНС. Они вроде как передали. Т.о. это окончательные остатки ПФР, их не изменить. Меня интересует, имеет ли право налоговая их взыскать, т.к. долг максимум за 2016».

В комментариях пишут, что это, и на это нужно писать жалобу:

«ИФНС не имеет право взыскивать такую задолженность. Сразу пишите жалобу в управление, иначе спишут. Вот часть ответа из Управления, по такой же в точности ситуации. Вам для жалобы»

Кто-то пишет, что у них была подобная ситуация, и что налоговики хотят не денег, а исправленную отчетность.

«Нам присылали такой же запрос, при общении с ИФНС выяснилось, что им нужен не возврат денег, а исправление отчётности. Т.к. единовременные выплаты за 16 год не нужно было где-то там указывать в 17. По этому вопросу требование прислать не могут, т.к. прошла камеральная проверка. В итоге я перевел задолженность, надеясь вернуть в следующем году. Вы можете попробовать исправить отчётность».

И еще про подобную ситуацию:

«У меня была такая ситуация, при передаче данных ПФР все задвоил. Пришлось ехать в сам ПФР взять корректные остатки, а также номер файла, который ПФР при мне в ИФНС исправил. Потом звонила в налоговую и спрашивала вы из ПФР такой номер загрузили. И все».

А кто-то советует подать в суд с требованием списать эти долги как безнадежные:

«Подавайте в суд с требованием о признании задолженности безнадёжной к взысканию. По решению суда налоговая спишет долги».

Коллеги, а вы что думаете по этому поводу?