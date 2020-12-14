Банк «Открытие» отправит на постоянную удаленку почти 3 тыс. сотрудников

Банк «Открытие» в 2021 году отправит на постоянную удаленную работу 2 600 сотрудников.

«2600 сотрудников банка „Открытие“ в 2021 году перейдут на постоянную удаленную работу», — сообщили ТАСС в пресс-службе банка, уточнив, что на постоянную дистанционную работу перейдут треть сотрудников штабных и линейных подразделений.

Таким образом, удаленный режим получат те категории работников, функции которых не предполагают взаимодействие с клиентами в офисах банка и работу в платежных системах Банка России. Процесс перевода будет поэтапно идти в течение всего года, уточнили в банке.

«Для сотрудников плюсы удаленной работы очевидны — возможность гибко строить свой рабочий график, экономия времени на дорогу, сокращение затрат на транспорт. Выгоды для банка также существенны — лояльность сотрудников, значимое сокращение затрат на содержание офисных площадей: от части площадок будет возможно отказаться», — прокомментировала ТАСС через пресс-службу банка старший вице-президент, руководитель блока по работе с персоналом банка «Открытие» Елена Салихова.