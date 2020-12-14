Отрицательная сумма патента на калькуляторе сайта налоговой. Не готов он еще

При попытке рассчитать стоимость патента на 2021 год на сайте налоговиков выдало отрицательную сумму. Это когда государство само что ли приплачивает предпринимателю?
Поделились в «Красном уголке бухгалтера».
«Кто-нибудь может сказать, что это за отрицательная стоимость патента? Это государство выплачивает? 🧐».
В комментариях пишут:
«Опять программисты чего-то не то напрограммировали! 😈🤣»
Или вот еще:
«Если догонят, то обязательно доплатят...».
А ларчик-то просто открывался. Программа не готова еще, да и сведления не все внесены, ибо не все законы приняты еще:
«Программа ещё не готова. Не все регионы даже закон утвердили. Так что ориентироваться пока на бумажный вариант закона и расчета необходимо».
Ну а налоговики у себя на сайте так и пишут что «сервис предназначен для примерного расчета суммы налога, подлежащего к уплате в бюджет».
А так да, результат и правда забавный.