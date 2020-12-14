Как облегчить базу в 1С 8.3, если в нее еще и сканы первички и прочего прикреплять?

Бухгалтеры интересуются, как быть со сканами первички, банковскими выписками. Хочется их прикреплять в базу 1С «восьмерки», но база очень тяжелая выходит. Есть ли способы это оптимизировать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Чисто технический вопрос. Достали со встречками, сканер при виде меня пытается отползти в сторону. Хочу сканировать ТОРГ-12, с/ф, акты и прочее по мере поступления и прикреплять в базу. 1С Бухгалтерия 8.3. Кто так делает, база много весит, обновляется, архивируется намного дольше? Спасибо».

Вот что в комментариях пишут.

«Можно включить хранение на внешнем томе, а не внутри базы. Тогда объем существенно не вырастет. Но потребуется настройка резервного копирования того ресурса, на котором будете хранить сканы. Попросите админов».

Вот куда нужно нажимать для настройки на внешний том:

А дальше вот сюда:

Еще советуют на две почты документы получать — одна для первичек, одна для банковских выписок.

«А я по старинке, когда-то завела две почты: одну для выписок банка, вторую для первичек. Внутри почты папки по контрагентам. Все автоматически отправляется на почту, а внутри раз в квартал раскидываем по нужным папкам».

Вот еще решение предлагают:

«Мы сканируем все приходы и все реализации, сделали доработку для выгрузки файлов за период по контрагенту в определенную папку. За два года загрузки около 6 Гб данных, торговая компания с активной деятельностью. Очень помогает».

Кто-то еще предлагает с настройками сканера немного поиграть:

«В настройках сканера ставите PDF 200 dpi в цвете. Вес будет 50-150 kbs 8ка сама по себе „жирная“, если на хорошем компе, то не тормозит. Размер файла зависит от опыта того, кто сканировал. Видел сф по 5 мб🤦‍♂️».

Еще советуют сервер поменять на более быстрый.

«У меня летом начали висеть тяжелые базы, уговорила админов сервер поменять. Теперь даже самые большие базы все делают быстро».

Правда, тут автор пишет, что директор этого делать не будет. Как и админа оплачивать, а своего нет.