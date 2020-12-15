Что сказать налоговикам, если они хотят видеть у вас в компании зарплату не ниже средней по отрасли

Налоговики спрашивают, почему зарплата ниже среднеотраслевой. Предлагаем подборку ответов, чтобы и объяснить, что денег нет, но и не обидеть шибко, а то еще к чему-нибудь докопаются.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Вот и мне прилетело требование по несоответствию зарплаты среднеотраслевой.. С фантазией у меня туго... Может есть у кого свежее пояснение (как бы вежливо послать нафиг) по этому вопросу. Просто писать, что выше МРОТ и других требований законодательство не содержит, не хочется... PS. Она ниже среднеотраслевой практически в 2 раза 😩 но и выше МРОТ значительно».

В комментариях советуют традиционно сослаться на пандемию и общемировой экономический кризис.

«Я сейчас по всем пояснения пишу: кризис, коронавирус, выручки упали (а они и правда упали), надеемся на дальнейший рост и тогда поднимем зарплату. Стандартная лапша».

Кто-то пишет, что «даже в Лукойле зарплаты снижают с нового года. Что уж про других говорить».

А кто-то ссылается на ТК, ч то там понятия «среднеотраслевая зарплата» нет и не было.

«Я писала, что в ТК нет понятия среднеотраслевой зарплаты и что законодательством установлено, чтоб не ниже МРОТ, зарплаты на моем предприятии не ниже МРОТ, соответственно действующее законодательство не нарушено».

Еще советуют написать обстоятельно, с выкладками и цифрами.

«Можно так например:

Заработная плата на нашем предприятии составляет 21 200 руб., что действительно ниже среднеотраслевой заработной платы в нашем регионе, которая составляет 27 380 руб. Однако повысить заработную плату мы не имеем финансовой возможности по определенным экономическим причинам. Сильная конкуренция, невысокие цены на наши услуги не позволяют пойти на такой шаг.

Наша чистая прибыль за последний отчетный период составила 182 тыс. руб. Мы планируем провести ремонт нашего офисного здания, плановая стоимость которого составит 130 тыс. руб. При этом в нашей организации трудится 15 человек. Повышение оплаты труда на 6180 руб. (27 380 руб. — 21 200 руб.) приведет к росту расходов на 92 700 руб., что в совокупности с запланированными расходами на ремонт отрицательно скажется на финансовом состоянии организации и выразится в получении убытка в размере 40,7 тыс. руб. (182 тыс. руб. — 130 тыс. руб. — 92,7 тыс. руб.).

Таким образом, на текущий момент наша организация не имеет финансовой возможности для увеличения заработной платы».

Как всегда, кого-то удивляет, кто там у налоговиков считает так называемую «среднеотраслевую зарплату».

«Мне очень хочется громко взглянуть в глаза тем, кто считает среднеораслевую и спросить, вот конкретно где так платят, может, и меня туда возьмут работать?».

У кого-то эта переписка с налоговиками уж третий квартал продолжается.

«Уж третий квартал пишем. Про падение доходов и увеличение расходов, про то что не нашли на сайте Росстата такую цифру ну и прочее».

Коллеги, а вы что пишете?