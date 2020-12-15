Когда дробление бизнеса совсем не дробление. Но весьма похоже по признакам

Дробление бизнеса в российских реалиях не прихоть, а необходимость для выживания бизнеса. Правда, налоговики его не любят даже больше, чем однодневки. А бывают и ситуации, когда дробления специально никто не делал, но выглядит все именно так.

В публикации на «Клерке» о дроблении бизнеса писали, что налоговики сопоставляют для выявления искусственного дробления.

Они находят одни общие для всех детали:

родственные связи участников,

регистрацию по одному адресу,

один IP-адрес,

отсутствие иных заказчиков у контрагента,

отсутствие операций по расходам на общехозяйственные нужды,

один управленческий персонал,

одно место хранения документов,

свидетельские показания и т.п.

И там оставили такой вот комментарий:

«Вот не поверите, у меня не дробление, а обычная рабочая ситуация, которая отвечает почти всем признакам дробления. Арендуем помещение с мебелью, связью, компьютерной техникой, в этом же помещении находится и арендодатель. У нас регистрация по одному адресу, один IP-адрес, т.к. в помещении вай-фай, все документы хранятся в соседних кабинетах. Арендатор попросил вести учет — у него патент и мне совсем не сложно. Т.к. у нас хорошие отношения и он тоже мне помогает когда прошу, то денег я с него не беру, но признак общего персонала появляется. Город небольшой и если хорошо порыться, то обнаружатся общие дружественные связи и, возможно, дальнее родство:-). И что нам теперь переезжать, чтобы налоговую порадовать? Глупо...».

А налоговики, они такие. Найдут повод придраться на пустом месте. Как правильно отвечать на их придирки?

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