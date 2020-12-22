Компания опоздала со сдачей РСВ в срок из-за того, что налоговики откадывали в приеме из-за ошибок. Что делать, дожидаться штрафа, или попробовать его снизить?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Штраф за опоздание со сдачей отчетности.

Сдали РСВ в последний день, налоговая прислала „Отказ в приеме“ из-за допущенной ошибки. Мы исправили ошибку, сдали в тот же день, опять „Отказ в приеме“ из-за другой ошибки. Мы снова исправляем и отправляем отчет.

В следующий раз на связь выходим через 2 дня, оказывается нам снова отказали, мы исправили ошибку, сдали в тот же день, и РСВ был принят. То есть, как-бы окончательно отчет приняли с опозданием.

Теперь налоговая хочет оштрафовать нас за сдачу отчетности с опозданием. Если это действительно опоздание, то я не стану с ними спорить и оплачу штраф (он небольшой). Или такие предпринятые вовремя мои попытки сдать отчет снимают с нас ответственность за опоздание? Тогда я буду бодаться. Спасибо!».

В комментариях пишут:

«Если по закону, то с вас и так РСВ требуют не за три дня после закрытия квартала, а дают подготовится и заранее отправить отчёт, хотя бы за дня три до срока, для устранения возможных ошибок. Поэтому, в данном случае закон на стороне ИФНС. И возможно вам удастся доказать, что из-за мелких недочётов вы опоздали с ответом, ну снизят вам штраф, а вам этот гемор нужен, я понимаю, когда приходится по тысяч 30 отдавать, можно пообщаться, а так... Вам решать».

Кто-то рассказывают, что все квитанции при ошибке высылали, штрафа не было:

«Мы в ответ присылали все квитанции о том, когда сдавались даже ошибочные отчёты с пояснением, штрафы не выставляли»

А у кого-то штраф был, но его уменьшили:

«Я тоже отправила квитанции, налоговая уменьшила штраф вдвое».

И еще одна рекомендация, посмотреть ст. 431 НК:

«В п. 7 ст. 431 НК есть спец. норма. Если под неё попадаете, то я бы считала первоначальный день сдачи».

В итоге автор пишет, что написала возражение, штраф вдвое снизили.