Под конец года налоговики активизировались в поисках недостоверных адресов компаний

Компания, которая сидит на арендуемом адресе, влепили недостоверность этого самого адреса в ЕГРЮЛ. А собственник другого юрадреса все никак не может выжить с него давно съехавшего арендатора. Как так-то?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Вот что, кто и как курит, когда действующей компании лепит недостоверку по адресу? Ну, чтоб было полное понимание: я в этом офисе ежедневно с 9 до 18. На случай выезда к клиентам повесила на дверь уведомление с актуальным номером телефона. Арендодатель этажом ниже, всё всегда подтверждает. Офис полностью оборудован для работы. Табличка, мать её, на двери. Чего ещё боярам и на каком блюдце подавать? Чего не хватает?».

В колмментариях пишут о прямо противоположной ситуации:

«Умора, ей богу! Я — собственник некоммерческого помещения. Уже два месяца не могу одного арендатора, который съехал 5 месяцев назад, лишить юр. адреса моего помещения!!! Пишу в налоговую из личного кабинета, подписываю ЭЦП, — отказ-отписка (неверно посланный запрос)».

На вопрос, «вы прямо форму P34001 посылаете?», отвечают:

«Да, именно эту форму. Три раза посылала. Решила ехать. Кроме того, получаю отписки не на свою фирму, на разные. Нормальным коммерсантам депеши пишут, а тут сама прошу и ни гу-гу».

Кто-то делится подобным случаем с уточнением адреса. Причем, налоговая в двух шагах, как говорится.

«Моему директору таких писем пришло два. Текст один, а исх номера разные. При этом, налоговая в шаговой доступности. Объект недвижки собственный, сдан в аренду. Арендатор активно работающий и всегда присутствующий. Конечно отписались, но так хочется ругнуться...».

А волт еще больший перл — адрес прописки директора тоже признан недостоверным.

«Недостоверным признали даже адрес прописки учредителя и директора в одном числе. „Он же не круглосуточно в квартире находится?“ — сказали в налоговой. — „Мы пришли, а никого нет. Пишите письмо, что адрес достоверен“».

Еще у кого-то при первичной регистрации отказ был по адресу регистрации.

«А мне при регистрации фирмы отказ пришёл о недостоверном адресе на котором я и моя семья живет, конечно ни кто не приходил. Жалобу в Управление, они запросят налоговую и проверят. Однако это займёт 30-60 дней и обычная налоговая может внести запись в ЕГРЮЛ и дальше вcе будет, скорее всего, плохо — принудительно могут закрыть и директора внесут в список, по которому не сможет 2 года вроде занимать должность и открывать фирмы».

А подытожим вот таким комментарием:

«Конец года, хочется премий... А за то, что в следующем году обнаружат достоверность — так это ж ещё когда будет 😂»