Использующим ЕНВД предпринимателям предложили перейти на патент, либо стать самозанятыми

Замглавы ФНС ожидает массового перехода бывших плательщиков ЕНВД на патентную систему налогообложения.

В 2021 году количество налогоплательщиков на патентной системе налогобложения (ПСН) вырастет в разы по сравнению с 2020-м, а патент станет основной альтернативой для бывших плательщиков единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Об этом в ходе XIV Всероссийской конференция уполномоченных по защите прав предпринимателей заявил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России Дмитрий Сатин.

«Большинство нынешних ЕНВД-шников — это индивидуальные предприниматели, причем без наемных работников, — отметил Сатин. — То есть самый малый бизнес. И для них патентная система подходит очень хорошо, особенно с принятыми недавно изменениями».

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Как известно, федеральный закон от 23.11.2020 № 373-ФЗ предоставил налогоплательщикам на ПСН право уменьшать патент на сумму уплаченных страховых взносов (по аналогии с ЕНВД).

Расширен перечень видов деятельности на патенте (в том числе теми, которые применялись в рамках ЕНВД — автостоянки, ремонт, техническое обслуживание и мойка автотранспортных средств).

Субъекты РФ получили право вводить на своей территории ПСН в отношении любых видов деятельности и устанавливать для них любые физические показатели для расчета налоговой базы.

В общепите и торговле предельный размер площади зала, при котором разрешается применение патента, увеличен с 50 до 150 квадратных метров.

Эти изменения Дмитрий Сатин назвал «маленькой революцией, которую давно все ждали».

«Раньше патенты были не слишком популярны, — отметил замглавы ФНС. — Количество применяющих ЕНВД превышало количество пользователей ПСН примерно в пять раз. Теперь можно ждать взрывного роста популярности патентов, тем более что декларации на этом режиме сдавать не надо».

Сатин обратил особое внимание на то, что на региональном уровне применение патента может быть расширено соответствующими законами, и призвал инициировать соответствующие обращения от предпринимателей в законодательные собрания.