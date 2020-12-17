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Использующим ЕНВД предпринимателям предложили перейти на патент, либо стать самозанятыми

Замглавы ФНС ожидает массового перехода бывших плательщиков ЕНВД на патентную систему налогообложения.

В 2021 году количество налогоплательщиков на патентной системе налогобложения (ПСН) вырастет в разы по сравнению с 2020-м, а патент станет основной альтернативой для бывших плательщиков единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Об этом в ходе XIV Всероссийской конференция уполномоченных по защите прав предпринимателей заявил заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России Дмитрий Сатин.

«Большинство нынешних ЕНВД-шников — это индивидуальные предприниматели, причем без наемных работников, — отметил Сатин. — То есть самый малый бизнес. И для них патентная система подходит очень хорошо, особенно с принятыми недавно изменениями».

Как известно, федеральный закон от 23.11.2020 № 373-ФЗ предоставил налогоплательщикам на ПСН право уменьшать патент на сумму уплаченных страховых взносов (по аналогии с ЕНВД).

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Расширен перечень видов деятельности на патенте (в том числе теми, которые применялись в рамках ЕНВД — автостоянки, ремонт, техническое обслуживание и мойка автотранспортных средств).

Субъекты РФ получили право вводить на своей территории ПСН в отношении любых видов деятельности и устанавливать для них любые физические показатели для расчета налоговой базы.

В общепите и торговле предельный размер площади зала, при котором разрешается применение патента, увеличен с 50 до 150 квадратных метров.

Эти изменения Дмитрий Сатин назвал «маленькой революцией, которую давно все ждали».

«Раньше патенты были не слишком популярны, — отметил замглавы ФНС. — Количество применяющих ЕНВД превышало количество пользователей ПСН примерно в пять раз. Теперь можно ждать взрывного роста популярности патентов, тем более что декларации на этом режиме сдавать не надо».

Сатин обратил особое внимание на то, что на региональном уровне применение патента может быть расширено соответствующими законами, и призвал инициировать соответствующие обращения от предпринимателей в законодательные собрания.
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«Поскольку региональные законы не принимаются одномоментно (это требует времени) в федеральном законе № 373-ФЗ предусмотрены переходные положения по четырем видам деятельности: общепит, розничная торговля, стоянка автомобилей и автомастерские, — напомнил замглавы ФНС. — До принятия соответствующих региональных законов налогоплательщики в этих видах деятельности смогут до 31 марта 2021 года использовать патент на расчетных условиях, максимально приближенных к тем, которые действовали на ЕНВД в четвертом квартале 2020-го».

Хорошей альтернативой для плательщиков ЕНВД, которые не используют наемный труд и не занимаются перепродажей товара, Сатин назвал налог на профессиональный доход (то есть режим самозанятых).

Ранее сообщалось, что аппарат Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова подготовил для бизнеса памятку относительно налоговых режимов, на которые можно перейти после отмены ЕНВД.

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«Сейчас, когда до прекращения действия ЕНВД остается всего несколько дней, мы обязаны выступить с напоминанием и предупреждением, — писал Борис Титов. Необходимо прямо сейчас, не откладывая, подать в налоговую инспекцию заявление о переходе на другой налоговый режим. Иначе решение примут за вас, с 1 января 2021 года Вас переведут на общий режим налогообложения. Времени остается немного. Не откладывайте».
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