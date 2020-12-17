Обзор судебной практики по необоснованной налоговой выгоде

Статье 54.1 НК три года, и споров по ней, по сравнению с другими налоговыми делами, относительно немного. Однако споры по этой статье считаются одними из самых конфликтных.

Команда «Арбитраж.ру» подготовила новый Обзор практики по применению арбитражными судами положений статьи 54.1. НК о налоговых злоупотреблениях.

В Обзоре приведены примеры судебных актов арбитражных судов кассационной и апелляционной инстанций за период 2018 — 2020 годов по вопросу применения судами ст. 54.1. НК РФ, а также проанализирована и сделана попытка обобщения практики споров в разных судебных округах.

Структура исследования:

Принятие ст. 54.1. НК.

Правила ст. 54.1.НК и их отличие от правил постановления пленума ВАС РФ № 53 О необоснованной налоговой выгоде.

Действие правил ст. 54.1.НК во времени.

Регулирование вопроса о злоупотреблениях при исчислении и уплате налогов в других странах.

Должная осмотрительность в свете ст. 54.1. НК.

Вопрос налоговой реконструкции при применении ст. 54.1. НК.

Письма ФНС России относительно. 54.1. НК.

Обзор судебной практики по округам.

Статистический анализ.

для удобства читателей часть сведений представлена в форме инфографики.

Обзор прикреплен во вложении.

Вчера на «Клерке» писали о количестве таких дел за три года и о новом инструменте ФНС в виде деятельного раскаыяния.