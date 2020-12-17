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Обзор судебной практики по необоснованной налоговой выгоде

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Статье 54.1 НК три года, и споров по ней, по сравнению с другими налоговыми делами, относительно немного. Однако споры по этой статье считаются одними из самых конфликтных.

Команда «Арбитраж.ру» подготовила новый Обзор практики по применению арбитражными судами положений статьи 54.1. НК о налоговых злоупотреблениях.

В Обзоре приведены примеры судебных актов арбитражных судов кассационной и апелляционной инстанций за период 2018 — 2020 годов по вопросу применения судами ст. 54.1. НК РФ, а также проанализирована и сделана попытка обобщения практики споров в разных судебных округах.

Структура исследования:

  • Принятие ст. 54.1. НК.
  • Правила ст. 54.1.НК и их отличие от правил постановления пленума ВАС РФ № 53 О необоснованной налоговой выгоде.
  • Действие правил ст. 54.1.НК во времени.
  • Регулирование вопроса о злоупотреблениях при исчислении и уплате налогов в других странах.
  • Должная осмотрительность в свете ст. 54.1. НК.
  • Вопрос налоговой реконструкции при применении ст. 54.1. НК.
  • Письма ФНС России относительно. 54.1. НК.
  • Обзор судебной практики по округам.
  • Статистический анализ.

для удобства читателей часть сведений представлена в форме инфографики.

Обзор прикреплен во вложении.

Вчера на «Клерке» писали о количестве таких дел за три года и о новом инструменте ФНС в виде деятельного раскаыяния.

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