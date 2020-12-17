Объявили ТОП-10 сфер по зарплатам

Как изменились по сферам труда зарплаты в России за 2020 год, какие сферы вошли в ТОП-10 зарплатного рейтинга за ноябрь 2020 года и в каких сферах предлагаемые средние зарплаты выросли больше всего.

Материалы исследования предоставила система поиска вакансий GorodRabot.ru.

Как изменились зарплаты в России за 2020 год:

GorodRabot.ru ежемесячно анализирует вакансии по 28 сферам труда. Вот как изменились зарплаты в российских вакансиях за 11 месяцев 2020 года. Средняя зарплата в вакансиях по России за год увеличилась на 1,9% ‒ в январе 2020 работодатели предлагали в среднем 38 823 рубля в месяц, а в ноябре 2020 года ‒ 39 561 рубль в месяц.

Больше всего средние зарплаты по вакансиям увеличились в таких сферах:

Страхование ‒ в ноябре работодатели предлагали в среднем зарплату на 16% больше, чем в январе 2020 Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты ‒ средняя зарплата в вакансиях выросла на 10,5% Инсталляция и сервис ‒ средняя зарплата увеличилась на 10% Автомобильный бизнес ‒ в вакансиях за ноябрь 2020 средняя зарплата на 6,5% больше, чем в январе 2020 Рабочий персонал ‒ средняя зарплата в вакансиях выросла на 5%

Максимальное падение средних зарплат зафиксировано в сферах:

Домашний персонал ‒ в ноябре работодатели предлагали в среднем зарплату на 14% меньше, чем в январе 2020 Маркетинг, реклама, PR ‒ в этой сфере зарплаты упали на 12% Туризм, гостиницы, рестораны ‒ в ноябрьских вакансиях средняя зарплата была на 9,5% меньше, чем в январских Банки, инвестиции, лизинг ‒ здесь в ноябре платят на 5% меньше, чем в январе Безопасность и консультирование ‒ предлагаемые зарплаты уменьшились за 2020 год на 4%

В каких сферах предлагают самые высокие средние зарплаты ‒ ноябрь 2020

В ТОП-10 сфер труда с самой высокой средней зарплатой в российских вакансиях на GorodRabot.ru за ноябрь 2020 вошли:

Строительство, недвижимость ‒ средняя зарплата в вакансиях за ноябрь 2020 составила 56 428 рублей в месяц. Добыча сырья ‒ 56 028 рублей. Транспорт, логистика ‒ 46 955 рублей. Рабочий персонал ‒ 46 516 рублей. Информационные технологии, интернет, телеком ‒ 45 761 рубль. Высший менеджмент ‒ 45 738 рублей. Автомобильный бизнес ‒ 44 963 рубля. Закупки ‒ 39 577 рублей. Инсталляция и сервис ‒ 38 810 рублей. Производство ‒ 38 407 рублей.