В Минфине считают, что с налоговыми проверками приходят только к недобросовестным налогоплательщикам

В бизнесе до сих пор бытует мнение, что на налоговые проверки в стране до сих пор мораторий. А Минфин считает, что проверяют только недобросовестных налогоплательщиков.

Предупреждает адвокат по налоговым спорам Вячеслав Василевский у себя на странице в Facebook.

«Уже не первый раз слышу от представителей бизнеса, о некоем моратории на проведение выездных налоговых проверок.

Всем ещё раз напоминаю, мораторий на проведение ВНП закончился летом. Поблажек не будет 🙅🏻.

Предложение о запрете проведения налоговых проверок субъектов МСП не поддержано. В Письме от 24.11.2020 № 03-01-11/102440 Минфина указано, что в соответствии с применяемым на сегодняшний день риск-ориентированным подходом отсутствует необходимость в регулярном проведении выездных налоговых проверок даже раз в 3 года в отношении каждого отдельно взятого хозяйствующего субъекта.

Выездные налоговые проверки в отношении хозяйствующих субъектов проводятся преимущественно только в том случае, если имеются основания полагать наличие в действиях налогоплательщиков признаков уклонения от исполнения обязательств, возложенных на них законодательством о налогах и сборах».

Таким образом, выездными налоговыми проверками в общем охватывается менее 1 процента хозяйствующих субъектов в год, и в их числе фактически нет добросовестных налогоплательщиков.

А предоставление возможности недобросовестным налогоплательщикам осуществлять предпринимательскую деятельность без проведения в отношении них проверочных мероприятий грозит сокращением доходов бюджетов бюджетной системы РФ и развитием недобросовестной конкуренции, что в текущих экономических условиях приведет к существенным рискам исполнения обязательств государства и невозможности оказания необходимой поддержки населению, организациям, субъектам РФ».

Есть и другое мнение, а именно такое, что с проверками приходят к тем, у кого есть что взять, а недобросовестность всегда можно найти.

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