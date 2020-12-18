У кого-то сегодня не четверг, а пятница. И заодно поделились кусочком вакансии с такими запросами работодателя, что диву даешься. Какой-то бухгалтер-универсальный солдат.

Вакансией, вернее, ее элементами поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Просто поговорить. Пятница. Не могу не поделиться, вот пришла вакансия от Суперджоб на главного бухгалтера на хорошую зарплату, и я прослезилась, что никогда не смогу сказать про себя, что чем-либо владею в совершенстве, скромность нынче не в моде.

„Должностной функционал:

в совершенстве ориентироваться в витиеватостях действующего законодательства;

разбираться во внутренних регламентах и инструкциях налоговой службы;

составлять все виды отчетности, которые не только должны реально отражать текущее положение дел в компании, но и не привлекать лишнего внимания и не вызывать нареканий со стороны инспекторов ФНС;

успешно проходить налоговые и аудиторские проверки;

участвовать в арбитражных, трудовых и гражданских спорах;.. “».

Это не бухгалтер, а какой-то терминатор. Или универсальный солдат.

А вот что в комментариях пишут:

«Я надеюсь 500 тысяч в месяц зарплата за такой функционал?».

Автор пишет, что «100-120, но это провинция».

Кто-то хочет вживую таких терминаторов увидеть:

«Фантазеры:-). Мне бы очень хотелось посмотреть на тех, кто сочтет себя соответствующим этим требованиям. Чисто из любопытства. Я их недостойна:-)».

Еще недоумение вызвало знание внутренних методичек налоговой:

«Они из налоговой ищут главбуха? Откуда главбуху знать внутренние методички налоговой? И зачем?»

Кстати говоря, сегодня четверг. На что тоже обратили внимание:

«Как хорошо, что у кого-то уже пятница! У меня вот пока четверг:-)»