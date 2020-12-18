Клиент хочет бухгалтера, являющегося по первому зову и живущего его предприятием. Платить много не хочет. Нужен он такой вообще?

Как говорить и работать с клиентом, который не особо хочет платить, но при этом бухгалтер должен являться по первому зову и все-все делать? И нужен ли такой клиент вообще?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, интересно ваше мнение, особенно тех, кто работает на аутсорсе. Как вы относитесь к таким клиентам, которые говорят, что

„работы мало и вообще не забивайте мне голову количеством бумажек. Я вообще хочу знать ваши ЗП в месяц и не забивать себе голову. Но хочу, чтобы бухгалтер жил моим предприятием и при любом обращении тут же давал желаемую информацию, и возмещал НДС“.

При более детальном общении выясняется, что и бардак есть и вообще ежемесячная отчетность в статистику. количество отчетов до 10. Вопрос в чем? Скажите, как вы общаетесь с такими потенциальными клиентами, или вообще не работаете с ними?».

В комментариях первый вопрос, готов ли такой клиент нормально платить.

«Если готов оплачивать, то почему нет? :-)».

Автор в ответ пишет, что «в том то и дело, что нет». На это советуют с таким клиентом не работать.

Кто-то считает, что если клиент может исправиться, то можно и поработать.

«Смотрим на исправимость такого клиента, если получается — то работаем».

Вопрос только в том, можно ли это предугадать на берегу.

А кто-то с такими не работает принципиально.

«С такими не работаю, вся жизнь на работе и хочется, чтобы она приносила удовольствие. Лучше помочь благодарному клиенту».

У кого-то немного другой подход, он строится на тарифной сетке.

«Четко по тарифной сетке. Каждая опция отдельно».

Еще вариация на тему, что с такими не работают:

«Это для нас не клиент, и как сказал один мудрейший в этой группе, это не бизнес».

Наверное, действительно не стоит с такими клиентами связываться. Всех денег не заработать, а крови он попортит гораздо больше.