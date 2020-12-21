Что писать в преамбуле трудового договора директора-единственного учредителя

В ООО один учредитель, и он же является директором. Как правильно должен быть оформлен первый абзац-преамбула в трудовом договоре? Такой вопрос задали Роструду на портале «Онлайнинспекция.рф».
Роструд заявил, что корректной будет формулировка примерно следующего содержания:
«ООО „Наименование организации“ (сокращённое наименование), именуемое в дальнейшем „Работодатель“ в лице единственного учредителя Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем „Работник“, с другой стороны вместе в тексте именуемые „Стороны“, заключили настоящий договор о нижеследующем...».