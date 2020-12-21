Что писать в преамбуле трудового договора директора-единственного учредителя

buh21 Сама в такой фирме работала, где бухгалтер, по мнению руково... Почему руководители порой принижают ценность бухгалтерии?

room111 А я считаю, что это хорошо, теперь мы сможем не платить проч... ФНС готовится выдавать электронные подписи юрлицам и ИП

Старый ворчун А что, под ИСЖ/НСЖ тоже кого-то насильно заставляют подписыв... Предлагают ввести безотзывные вклады

Над.К Так зайдите по ссылке, там написано. Кому интересно, найдет.... Предлагают ввести безотзывные вклады

Над.К Т.е. проект закона вы тоже не почитали? )) Предлагают ввести безотзывные вклады

Ego Про принуждение к ИСЖ и НСЖ тоже нигде не написано, однако ж... Предлагают ввести безотзывные вклады

Ego Да, я на полном серьезе предлагаю называть все фамилии тех, ... Предлагают ввести безотзывные вклады

Над.К Так народ его и не читал. Да и новость тоже по диагонали. В ... Предлагают ввести безотзывные вклады