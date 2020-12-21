Как уволить сотрудника, который перестал ходить на работу и не выходит на связь: разъяснения Роструда

В Роструд часто поступаю вопросы по поводу увольнения прогульщиков. В этот раз ведомство дало довольно развернутый ответ.

Работодатель может направить работнику по адресу его постоянной регистрации заказным письмом с описью вложения (и уведомлением о вручении) запрос о представлении им письменного объяснения о причинах своего отсутствия на работе.

Если в течение 2 рабочих дней с момента вручения такого письма работник не представит письменное объяснение, то работодатель, составив соответствующий акт, вправе уволить прогульщика.

Однако существует вероятность, что в дальнейшем сотрудник может оспорить увольнение и добиться восстановления на работе, отметили в Роструде.

Например, причины отсутствия оказались уважительными, или объяснение задержалось на почте — и работодатель получил его позднее, чем через 2 рабочих дня с момента вручения заказного письма сотруднику, или не получил вовсе. В такой ситуации всегда существует риск восстановления работника.

«Избавиться» от такого «пропавшего без вести» без риска его восстановления на работе невозможно до тех пор, пока не будут выяснены причины отсутствия сотрудника на работе.

За время отсутствия заработная плата не начисляется, поскольку он не выполняет своей трудовой функции, но при этом он продолжает быть работником и числиться у данного работодателя.