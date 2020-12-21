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Утверждена новая методика расчета производительности труда на основе НДС

Минэкономразвития утвердило новую методику расчета производительности труда, которая базируется на оценке добавленной стоимости на основе данных ФНС.

«Мы разработали универсальный инструмент, который позволит оперативно анализировать показатели производительности и эффективности. Подход, закрепленный в методике, соответствует международным стандартам и основывается на оценке добавленной стоимости, рост которой характеризует уровень конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности предприятия и отрасли», — цитирует замминистра экономического развития Петра Засельского ТАСС.

Согласно методике Минэкономразвития, показатель производительности труда базируется на добавленной стоимости, которая представляет собой разницу между итоговой ценой продукта и издержками, понесенными предприятием, отмечают в пресс-службе министерства. Для роста добавленной стоимости необходимо увеличивать, прежде всего, эффективность производства. «Именно этим и занимается Федеральный центр компетенций, а также сеть региональных центров компетенций в сфере производительности труда, функционирующих в рамках поддержки предприятий — участников национального проекта „Производительность труда и поддержка занятости“. Их работа строится на совершенствовании трех основных показателей: роста объема выработки, снижения времени протекания процесса и сокращения запасов», — указывают в Минэкономразвития.

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За время реализации нацпроекта его участниками стали более 2000 предприятий, многие из которых уже добились положительных результатов.

Согласно указу президента РФ, в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» необходимо обеспечить к 2024 году темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год.
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