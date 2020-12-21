Бухгалтер не хочет идти в налоговую на разговор без адвоката. И правильно делает

Адвокат просит перенести явку бухгалтера (не по повестке) в налоговую, мол, не хочет она без адвоката идти. В ответ смеются, «она что, немощная?». Да-да, НК они, по-видимому, не читают.

Рассказывает Вячеслав Василевский, налоговый адвокат, у себя на странице в Facebook.

«Звоню налоговому инспектору и прошу перенести явку бухгалтера на неделю. Причём явка по договоренности, повестка не вручалась. Сообщаю, что всю следующую неделю меня не будет, а без меня она не пойдёт. В ответ из трубки слышу: „Она у вас, что, немощная?!“. И смех. Вот что это? Скудоумие или вас, Алексей Николаевич, мама с папой вежливости не научили?».

Бухгалтер тут молодец, все правильно делает. Ибо на беседе, которая может длиться очень долго, задают вопросы самые разные, не в самой благоприятной и дружественной атмосфере. Потому защитник тут нужен. Тем более, что скандальное письмо с нормой о том, что «явка на допрос с адвокатом — признак однодневки» — отменено уже давно.

Кто-то в комментариях заметил, что «людям свойственно надеяться, что у других такие же изъяны, как и у них самих».

А кто-то приводит вот такой фрагмент документа:

Если что, это НК.

Однако мало уповать на то, что в инспекции этот кодекс кто-то читал. Важно и самим знать свои права. Собственно, как упомянутый автором поста бухгалтер.