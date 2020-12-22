Готов бланк заявления на 3 листах для упрощенного получения вычета по НДФЛ без декларации

Вместо декларации 3-НДФЛ будет просто заявление, если речь идет о получении имущественного и инвестиционного вычетов.

Напомним, недавно Правительство внесло в Думу законопроект, который предусматривает получение гражданами имущественного налогового вычета через ИФНС без декларации, по заявлению.

ФНС начала подготовку к новому порядку. На федеральном портале опубликован проект будущего приказа ФНС «Об утверждении форм документов, используемых в рамках упрощенной процедуры получения налоговых вычетов по НДФЛ».

Утвердят следующие бланки:

заявление о получении налоговых вычетов по НДФЛ в упрощенном порядке;

сообщение о невозможности получения имущественных налоговых вычетов в упрощенном порядке;

сообщение о невозможности получения инвестиционного налогового вычета в упрощенном порядке.

Заявление, которое заменит собой декларацию, будет на 3 листах:

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