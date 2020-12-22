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ВС указал, что пеня не является штрафной санкцией, и не может выступать в такой роли

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У компании была громадная переплата по НДС, она обратилась в инспекцию с просьбой ее зачесть. Налоговики начислили пени, которые удалось оспорить только в ВС.

Как следует из материалов дела, у компании была переплата в размере 150 миллионов рублей. Подлежащий же к уплате НДС за 3 квартал 2018 года составлял 89 198 746 рублей.

«Поскольку начисленный по налоговой декларации по НДС за 3 квартал 2018 года налог в сумме 89 198 746 рублей не был уплачен в установленный срок (до 25.10.2018), зачет подтвержденной переплаты по налогу на прибыль организаций в счет текущих платежей по НДС состоялся 29.10.2018, инспекцией начислены пени за несвоевременную уплату НДС за период просрочки с 26.10.2018 по 28.10.2018 в общей сумме 66 762,39 рубля».

Поскольку была переплата, сумму пени скорректировали и выставили требование.

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«С учетом имевшейся у налогоплательщика переплаты по НДС в сумме 182 221,83 рубля и переплаты по пени в сумме 48 776,68 рубля, инспекция скорректировала сумму пени, остающейся не уплаченной, до 17 985,71 рубля и выставила в адрес общества требование от 15.11.2018 № 2107 об уплате пени в указанной сумме».

УФНС, и суды первой и второй инстанций приняли сторону налоговиков. А вот Верховный суд с предыдущими инстанциями не согласился.

«Судебная практика исходит из того, что задолженность перед бюджетом по конкретному виду налога объективно отсутствует, если накопленные по этому налогу суммы переплаты превышают величину вновь начисленного налога».

Суд также указывает, что налогоплательщик не мог повлиять на решение налогового органа о том, когда тот зачтет переплату.
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«Выбор конкретного момента совершения зачета подтвержденной переплаты в пределах вышеназванного организационного срока, способного составить до двух календарных недель, таким образом, зависит от усмотрения должностных лиц налогового органа и является преимущественно вопросом налогового администрирования, находящимся вне контроля налогоплательщика».

Соответственно, начисление пени явилось неправомерным.

«Начисление пени за период организационного оформления решения о зачете должностными лицами налогового органа в ситуации, когда переплата является подтвержденной (завершена налоговая проверка или истек срок ее проведения), и налогоплательщиком заблаговременно (до наступления срока уплаты налога) представлено заявление о зачете, означало бы применение меры государственного принуждения к лицу, совершившему необходимые действия для исполнения своей налоговой обязанности, и при отсутствии с его стороны незаконного пользования средствами казны, что противоречит правовой режиму пени, установленному главой 11 Налогового кодекса».

Суд также обратил внимание на то, что пени не является санкцией.

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«Пеня выступает мерой государственного принуждения, обеспечивающей реализацию публичного интереса в своевременном поступлении суммы налога в бюджет — она стимулирует налогоплательщиков к добросовестной уплате причитающихся сумм налогов и, одновременно, является мерой имущественной (восстановительной) ответственности, призванной компенсировать ущерб, понесенный бюджетной системой в случаях, когда налоговая обязанность не была исполнена своевременно. В последнем случае основанием взимания пени по существу выступает неправомерное оставление налогоплательщиком у себя суммы налога, подлежавшей уплате в бюджет, и пользование средствами казны. Пеня не является мерой штрафного характера (наказанием) и не может приобретать такой характер».

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 23.11.2020 № 305-ЭС20-2879 по делу № А40-86746/2019 прикреплено во вложении.
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