ВС указал, что пеня не является штрафной санкцией, и не может выступать в такой роли

У компании была громадная переплата по НДС, она обратилась в инспекцию с просьбой ее зачесть. Налоговики начислили пени, которые удалось оспорить только в ВС.

Как следует из материалов дела, у компании была переплата в размере 150 миллионов рублей. Подлежащий же к уплате НДС за 3 квартал 2018 года составлял 89 198 746 рублей.

«Поскольку начисленный по налоговой декларации по НДС за 3 квартал 2018 года налог в сумме 89 198 746 рублей не был уплачен в установленный срок (до 25.10.2018), зачет подтвержденной переплаты по налогу на прибыль организаций в счет текущих платежей по НДС состоялся 29.10.2018, инспекцией начислены пени за несвоевременную уплату НДС за период просрочки с 26.10.2018 по 28.10.2018 в общей сумме 66 762,39 рубля».

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Поскольку была переплата, сумму пени скорректировали и выставили требование.

«С учетом имевшейся у налогоплательщика переплаты по НДС в сумме 182 221,83 рубля и переплаты по пени в сумме 48 776,68 рубля, инспекция скорректировала сумму пени, остающейся не уплаченной, до 17 985,71 рубля и выставила в адрес общества требование от 15.11.2018 № 2107 об уплате пени в указанной сумме».

УФНС, и суды первой и второй инстанций приняли сторону налоговиков. А вот Верховный суд с предыдущими инстанциями не согласился.

«Судебная практика исходит из того, что задолженность перед бюджетом по конкретному виду налога объективно отсутствует, если накопленные по этому налогу суммы переплаты превышают величину вновь начисленного налога».

Суд также указывает, что налогоплательщик не мог повлиять на решение налогового органа о том, когда тот зачтет переплату.