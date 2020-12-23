Фонд социального страхования предупреждает о смене банковских счетов для уплаты взносов

Московское отделение ФСС предупреждает о смене банковских реквизитов для уплаты страховых взносов с 1 января 2021 года.

Вот такая таблица приведена на сайте отделения

Банковские реквизиты ДО 01.01.2021 НОВЫЕ с 01.01.2021 БИК Банка получателя 044525000 004525988 БАНК получателя ГУ Банка России по ЦФО ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва НОМЕР СЧЕТА БАНКА получателя - 40102810545370000003 НОМЕР СЧЕТА получателя 40101810045250010041 03100643000000017300

Обращаем ваше внимание на то, что смена банковских реквизитов будет во всех регионах и не только в ФСС. Связано это с тем, что меняются счета Управлений Федерального казначейства. О смене банковских реквизитах налоговых инспекций мы уже писали ранее.