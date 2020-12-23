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Фонд социального страхования предупреждает о смене банковских счетов для уплаты взносов

Московское отделение ФСС предупреждает о смене банковских реквизитов для уплаты страховых взносов с 1 января 2021 года.

Вот такая таблица приведена на сайте отделения

 

Банковские реквизиты

ДО 01.01.2021

НОВЫЕ с 01.01.2021

БИК Банка получателя

044525000

004525988

БАНК получателя

ГУ Банка России по ЦФО

ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве           г. Москва

НОМЕР СЧЕТА БАНКА получателя

-

40102810545370000003

НОМЕР СЧЕТА получателя

40101810045250010041

03100643000000017300

Обращаем ваше внимание на то, что смена банковских реквизитов будет во всех регионах и не только в ФСС. Связано это с тем, что меняются счета Управлений Федерального казначейства. О смене банковских реквизитах налоговых инспекций мы уже писали ранее.

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