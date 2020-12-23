Фонд социального страхования предупреждает о смене банковских счетов для уплаты взносов

Московское отделение ФСС предупреждает о смене банковских реквизитов для уплаты страховых взносов с 1 января 2021 года.
Вот такая таблица приведена на сайте отделения
Банковские реквизиты
ДО 01.01.2021
НОВЫЕ с 01.01.2021
БИК Банка получателя
044525000
004525988
БАНК получателя
ГУ Банка России по ЦФО
ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва
НОМЕР СЧЕТА БАНКА получателя
-
40102810545370000003
НОМЕР СЧЕТА получателя
40101810045250010041
03100643000000017300
Обращаем ваше внимание на то, что смена банковских реквизитов будет во всех регионах и не только в ФСС. Связано это с тем, что меняются счета Управлений Федерального казначейства. О смене банковских реквизитах налоговых инспекций мы уже писали ранее.