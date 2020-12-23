Минфин объяснил IT-бизнесу как применять новые налоговые льготы

Минфин откликнулся на просьбы IT-бизнеса объяснить применение налогового маневра, который вступает в силу 1 января 2021 года. Разъяснения изложены в письме № 03-07-07/111669 от 18.12.2020 г.

НДС (подпункт 26 пункта 2 статьи 149 НК РФ): от налогообложения освобождаются операции по реализации исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр, а также реализация прав на использование этих программ и баз данных. Освобождение не применяется, если права состоят в получении возможности: распространять рекламу в Интернете или получать доступ к ней; размещать в Интернете предложения о приобретении или реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав; искать информацию о потенциальных покупателях и продавцах или заключать сделки.

Налог на прибыль (пункт 1.15 статьи 284 НК РФ): для отдельных категорий организаций и при соблюдении ряда условий предусматриваются льготные налоговые ставки в размере 3% по налогу, зачисляемому в федеральный бюджет; 0% - по налогу в бюджет субъекта РФ (в частности, для применения льготы необходимо наличие документа о госаккредитации (включение в реестр), доля доходов от IT-деятельности должна составлять не менее 90% в общем объеме доходов, среднесписочная численность - не менее 7 человек).

Страховые взносы (подпункт 3 пункта 1, пункт 5 статьи 427 НК РФ): установлены пониженные тарифы в совокупном размере 7,6%, которые применяются при соблюдении условий, аналогичных условиям применения льготных ставок по налогу на прибыль.

В приложении приведены восемь примеров конкретных ситуаций.