Как быть с задвоением счет-фактуры в декларации по НДС? Сдавать корректировку или надеяться, что инспекторы не заметят?

В декларации по НДС случайно задвоили счет-фактуру. Сумма НДС там 500 рублей. Бухгалтер беспокоится, что делать. Подавать корректировку, или не трогать от греха подальше?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«За 3 квартал 2020 была сдана декларация по НДС. В данной декларации был заполнен раздел 4 (подтверждение 0% ставки по экспорту) с приложением соответствующих документов. В данный момент в сданном отчёте мною обнаружена ошибка (задвоена счет-фактура). Как быть? Сдать уточненку с доп. листом? А как быть с подтвержденным экспортом, 4 разделом?».

В комментариях ничего подавать не советуют.

«Счет-фактура на продажу или на покупку? Если на покупку и сумма небольшая, налоговая может не заметить. У меня было такое — дважды одну и ту же счет-фактуру включила в книгу покупок. Сумма было около 5 тыс. Налоговая ничего не заметила».

Автор пишет, что там сумма НДС всего 500 рублей. В ответ автору советуют доплатить эти 500 рублей и успокоиться.

«Можете для успокоения души доплатить 500 рублей и не трогать их. На случай, если когда-нибудь они до таких сумм дойдут».

А еще пишут, что налоговиков суммы ниже 10 тысяч рублей не интересуют.

«Можете не беспокоиться. По моим наблюдениям все покупки меньше 10 тыс. не ловятся, как мелкая рыбешка. Их „сети“ рассчитаны на „рыбу“ покрупнее🙂».

Еще пишут, что «лучше не ворошить». Вполне хороший совет, с учетом суммы. Увидят — пришлют требование. Не увидят — не пришлют.

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