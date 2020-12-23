Изменится бланк решения о блокировке счета налоговиками. Из-за новых сроков по несданным отчетам

Бланк «Решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) в банке, а также переводов электронных денежных средств» изменится.

На федеральном портале опубликован соответствующий проект ФНС.

Сейчас операции по счету могут приостановить, если в течение 10 дней после истечения срока налоговая декларация не будет представлена.

В новом бланке будет отражен новый срок – 20 дней.

Этот новый бланк будет действовать с 1 июля 2021 года.

Поправка связана с внесением изменений в статью 76 НК Федеральным законом от 09.11.2020 № 368-ФЗ.

Напомним, по этому закону в 2 раза (с 10 до 20 дней) увеличивается срок для представления указанных деклараций или расчетов, по истечении которого налоговые органы блокируют счета.

Кроме того, налоговые органы получили право заранее информировать налогоплательщиков о предстоящей приостановке операций по банковским счетам в связи с непредставлением налоговой отчетности.