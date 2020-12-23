Фирма с февраля этого года висит, ни внесения уставного капитала, ни сдачи отчетности, никаких расходов. Что нужно успеть с этой компанией сделать до конца года?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, неработающей фирме, открытой в феврале этого года, и по сути не имеющей счета и не сдававшей отчётность — надо ли платить страховые взносы? И что вообще нужно сделать до конца года? Плюс ещё даже не внесён уставной капитал».

В комментариях сразу про уставный капитал пишут.

«Срок внесения уставного капитала — 4 месяца с момента регистрации фирмы. На расчетный счёт внести вы уже просрочили, поэтому сделайте внесение в кассу, задним числом, и проводки соответствующие. Иначе, при сдаче баланса, это будет видно и будет нарушением».

Вообще, основной ворпос — нужна ли эта фирма. Поскольку за несдачу отчетности будут штрафы,

«А фирма-то нужна? А то может ну её, закрыть? Фирма уже попала на штрафы за несдачу отчетности».

Автор пишет, что нужна, иначе давно бы уже закрыла.

Страховые взносы, пишут, платятся только при начислении зарплат.

«Страховые взносы начисляют при начислении заработной платы. Если зарплата не начисляется, соответственно, не начисляются и не уплачивается страховые взносы».

Еще посоветовали проверить в ЕГРЮЛ, не закрыта ли фирма еще.

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