Наследникам можно продать квартиру без НДФЛ спустя 3 года со дня смерти бывшего владельца

Как известно, при продаже квартиры не будет НДФЛ, если она находилась в собственности в течение минимального срока владения или дольше.

Для недвижимости, полученной по наследству, минимальный предельный срок владения составляет 3 года.

При этом согласно нормам ГК принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства, которым является день смерти гражданина, независимо от времени его фактического принятия, а также момента государственной регистрации права наследника на наследованное имущество.

Таким образом, у наследника, вступившего в права наследства, право собственности на наследованное имущество возникает со дня смерти наследодателя независимо от даты государственной регистрации этих прав.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/107442 от 09.12.2020.