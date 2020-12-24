Неважно, на чье имя куплена квартира в браке – срок владения для мужа и жены считается от даты покупки

Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества. При этом не имеет значения, на имя кого из супругов оформлено такое имущество, а также кем из них вносились деньги при его приобретении.

Об этом напоминает Минфин в письме № 03-04-05/107442 от 09.12.2020.

В документе разъясняется, как считать срок владения квартирой одним из супругов, если она приобреталась на имя другого супруга.

Сообщается, что если недвижимое имущество приобретено в совместную собственность супругов за счет совместных доходов, то минимальный предельный срок владения объектом недвижимости супругами исчисляется с даты государственной регистрации одним из супругов права собственности на недвижимое имущество, приобретенное в общую совместную собственность.

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Учитывая изложенное, если квартира (доля в ней) находилась в собственности налогоплательщика в течение установленного минимального предельного срока владения и более, то доход от ее продажи освобождается от НДФЛ.

Если квартира (доля в ней) находилась в собственности налогоплательщика менее установленного минимального предельного срока владения, то доход от ее продажи подлежит обложению НДФЛ в установленном порядке.

Если срок не дотягивает до минимального, и продажа будет облагаться налогом, можно заявить налоговый вычет в размере 1 000 000 руб.

При реализации имущества, находящегося в общей долевой либо общей совместной собственности, этот миллион распределяется между совладельцами этого имущества пропорционально их долям либо по договоренности между ними (в случае реализации имущества, находящегося в общей совместной собственности).