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Главбух может уволиться даже во время отпуска: разъяснения Минтруда

Предупредить работодателя об увольнении можно не только в период работы, но и во время отпуска или нахождения на больничном. При этом дата предполагаемого увольнения может приходиться также на указанные периоды.

Об этом сообщает Минтруд в письме № ПГ/56783-6-1 от 04.12.2020.

В документе рассматривается следующая ситуация:

Главбух, будучи материально-ответственным лицом, по почте подала заявление на увольнение, находясь в отпуске. День увольнения — последний день отпуска (пятница). При этом она согласна выйти в понедельник, забрать свою трудовую и передать дела. Однако работодателя это не устраивает. Он отказывает в увольнении, так как невозможно будет передать все материальные ценности в один день, а без передачи материальных ценностей увольнение невозможно.

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Минтруд поясняет, что ТК не содержит препятствий для подачи заявления об увольнении по собственному желанию в любой форме, в том числе путем направления его по почте. Таким образом, работник может направить работодателю соответствующее заявление, к примеру, заказным письмом.

Порядок увольнения работника по собственному желанию в период ежегодного отпуска не отличается от увольнения по этому основанию в другое время.

Что касается особенностей при увольнении материально ответственного лица, то их немного.

Так, в силу части 3 статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухучете», пункта 27 Положения по ведению бухучета, утвержденного приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н, пункта 22 Методических указаний по бухучету МПЗ, утвержденных приказом Минфина от 28.12.2001 № 119н, при смене материально ответственных лиц работодатель обязан провести инвентаризацию, организовать передачу дел.
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Кроме того, работодатель вправе установить порядок передачи дел при увольнении материально ответственного лица в локальном нормативном акте.

При увольнении отдельных категорий работников может потребоваться выполнить дополнительные действия, например, отменить их доверенность на право представлять интересы работодателя.

Кроме того, главбух, как правило, имеет право подписи банковских документов, поэтому при его увольнении может потребоваться переоформить банковские карточки с образцами подписей, заменить сертификат ключа электронной подписи в системе «Клиент-банк».
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