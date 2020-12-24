Главбух может уволиться даже во время отпуска: разъяснения Минтруда

Предупредить работодателя об увольнении можно не только в период работы, но и во время отпуска или нахождения на больничном. При этом дата предполагаемого увольнения может приходиться также на указанные периоды.

Об этом сообщает Минтруд в письме № ПГ/56783-6-1 от 04.12.2020.

В документе рассматривается следующая ситуация:

Главбух, будучи материально-ответственным лицом, по почте подала заявление на увольнение, находясь в отпуске. День увольнения — последний день отпуска (пятница). При этом она согласна выйти в понедельник, забрать свою трудовую и передать дела. Однако работодателя это не устраивает. Он отказывает в увольнении, так как невозможно будет передать все материальные ценности в один день, а без передачи материальных ценностей увольнение невозможно.

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Минтруд поясняет, что ТК не содержит препятствий для подачи заявления об увольнении по собственному желанию в любой форме, в том числе путем направления его по почте. Таким образом, работник может направить работодателю соответствующее заявление, к примеру, заказным письмом.

Порядок увольнения работника по собственному желанию в период ежегодного отпуска не отличается от увольнения по этому основанию в другое время.

Что касается особенностей при увольнении материально ответственного лица, то их немного.

Так, в силу части 3 статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухучете», пункта 27 Положения по ведению бухучета, утвержденного приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н, пункта 22 Методических указаний по бухучету МПЗ, утвержденных приказом Минфина от 28.12.2001 № 119н, при смене материально ответственных лиц работодатель обязан провести инвентаризацию, организовать передачу дел.