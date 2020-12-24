Людям прилетают от налоговиков блокировки счетов из-за программных сбоев. Цифровизация шагает по стране? То ли еще будет.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, я просто рассказать, и будет интересно, если кто в ИФНС № 3 по Москве такую же шишку получил на днях. Заблокировали нам все счета намедни, за непредоставленную в срок налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, хотя фирма на ОСНО изначально... И начался ад.

На вопрос инспектору: „В чем дело?“, ответ: „Ой,это программа по ошибке, сейчас отправим отмену“ — это было вчера в 9 утра.

В 13 ч того же дня: „Все отправили, ждите“.

В 16 ч там же: „Да,да-все в ваших банках-ждите,уточняйте“.

Сегодня утром: „Видимо начальство что-то не подписало, в 11 позвоните“.

В 11 ч инспектор исчезла, говорят жующим голосом: „не будет сегодня, а я ничего не знаю“,

В 11:30 — сказали, что не работает программа.

В 13 часов — программа, возможно, не заработает.

Я уже смоталась в налоговую в окно: „ничем не можем помочь, доступ только там, где инспекторши не будет сегодня“. С телефона общего, около стойки с талончиками, после очереди из 10 человек в масках: „Опять вы? Ну мы же вам сказали — программа по всей Москве может быть заработает в 15!“.

После кучи нервов, предложений финдира — отстоять письмо, что налоговая „сама виновата“, скандалов — они отправили отзыв решения на блок, далее история банков — в банках обновление систем в 15 дня и 10 утра.

Есть более простой способ справиться с подобной задачей?».

В комментариях пишут, что делают проще:

«У нас все проще: забираешь у них решение об отмене блокировки в бумажном виде, несешь в банк на группу, и блокировку снимают».

Правда, другие пишут, что и в налоговую порой не попасть, да и не все банки бумажки принимают.

Кто-то советуют писать жалобу:

«Лучше сразу жалобу накатать на ИФНС в главное управление на Беговой и на имя начальника ИФНС. У нас клиента вызвали дать пояснения почему НДС нулевой. Нет реализации. А ему начинают на словах говорить, что у них есть информация, что деятельность ведется и другая компания предъявила вычеты от его фирмы. По факту на руках нет никаких данных и требования, кто, что. В результате клиент просто теперь мозг бухгалтеру выносит. Другой случай, Красногорск. ИП на УСН 15%. 3 года. Заходит в личный кабинет а нам ОСНО. Фак! На вопрос, как так 2 года вы видели нас на УСН при переходе из Балашихи, а сейчас не видите. Пришлось все доки выслать. Ой, это не мы, а программа. Другая ситуация, ИП, Ленобласть, подавала заявление на патент, „экскурсионные услуги“. У нее экскурсии для мам с детьми. Патент выдают на ритуальные услуги. Спасибо, исправили. Но пришлось звонить, писать».

А еще пишут, что бумажку в банк бесполезно нести, он не имеет права по ней блокировку снимать.

«Бумажка с отменой теперь для банка — ровно ничего! Все системы привязаны к электронному документообороту! Пока налоговая не пришлёт электронный файл с отменой, банк не имеет права снимать приостановку по бумаге! Разве что эту бумажку не привезёт лично налоговый инспектор, с корочкой в руках! Но это почти нереально, хотя в моей практике бывало! 😏».

А у кого-то наоборот фирма на УСЕ, а заблокировали из-за несданной декларации по НДС.

«У нас наоборот, фирма на УСН, заблокировали из-за несданной декларации НДС. Я получила решение после 18.00 и в этот же день написала жалобу по ТКС и на налог.ру. Утром следующего дня дозвонилась, на следующий день пришло Решение о разблокировке. Тоже налоговая ссылалась на техническую ошибку».

Кто-то из-за такой волокиты пролетели с тендером.

«Дополню. Оплатила пени 27.11 чтобы через три дня получить справку об исполнении обязательств с задолженностью „не имею“. Оплатила с запасом. Впереди неделя. Справка каждый день приходит что долг есть. Звоню, через горячую линию по полчаса, говорят ждите. Жду. Короче не буду долго описывать, тендер мы потеряли! Платежки за 27 ноября выгружали 14!!!!!! Декабря! И вслед прилетело „больше никаких комментариев“...».

Кому-то вообще выставили недоимку и пени за 2018 год, хотя все уплачено.

«А мне 25 налоговая выкатила требование на уплату налога УСН, и пеней почти столько же. Всё бы ничего, но налог этот уже заплачен был аж в 1 квартале 2018 года, и в карточке расчетов с бюджетом у меня отражался. Ещё и счета все на сумму этих мнимых недоимки и пеней заблокировали. Дозвонилась. Мне тут же признались, что это косяк налоговой. На следующий день пришли решения об отмене блокировки».

И еще одна история, напоследок:

«У нас было подобное. Разблокировали через два дня. Причём на сайте ИФНС информация, что ограничений по счету нет, а банк говорит, что им распоряжение от ИФНС не проступало. Вот как-то так! Да, и в банке обновляются данные только два раза в день!».

Зато — цифровизация же!