Производители хлеба и муки получат от государства 5 млрд рублей

Правительство выделит 5 млрд рублей субсидий производителям муки и хлебопекам для компенсации их затрат и поддержания цен на базовые продукты.

Об этом заявил сегодня глава кабмина Михаил Мишустин в ходе заседания.

Напомним, приняты несколько постановлений Правительства, направленных на сдерживание цен на сахар, муку и хлеб.

В частности, предусматриваются субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением пшеницы. Мукомолы смогут компенсировать до 50 % разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу и ее среднемесячной средней ценой за аналогичные периоды 3 предыдущих лет по данным Росстата, скорректированной с учетом инфляции.

Хлебопекарным предприятиям компенсируют часть затрат, связанных с производством продукции.

Размер возмещения составит 2 тыс. рублей за тонну хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до 5 суток).