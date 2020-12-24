ИП получил в налоговой патент на следующий год с ошибкой — указан левый адрес. Так еще и патент забирать либо ножками в ИФНС, либо ждать почтой 30 дней.

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«😟В шоке. Сегодня в налоговой получил патент на следующий год (теперь их высылают по почте, если не получен лично, в течении 30 дней!). Посмотрел стоимость и уехал.

Дома выяснил, что выдали патент на левый адрес! Распечатал заявление — адрес в заявлении мой! Дозвонился до налоговой, проверили — у них выгружается файл с заявлением на левый адрес с непонятной площадью (при чем, я в заявлении забыл указать площадь и налоговики звонили, уточняли). Как такое возможно? В общем цифровизация прет полным ходом и через пятую точку! Будьте внимательны и не спешите при получении документов в налоговой.

В итоге отправил заявление на прекращение этого патента и на получения нового (а если бы не продлили подачу заявлений до 31.12, пролетел бы!). Хорошо, что не стал дожидатьсся по почте.

Заявление на получение патента (форма № 26.5-1) Отправлено Сегодня, 18:06. Налоговый орган ИФНС. Ошибка в сведениях документа. Сегодня, 19:27.

Зашибись! При этом написано, что документ принят на рассмотрение и получена квитанция о приеме. На отзыв патента такая же хрень».

В комментариях пишут, что где-то вообще предлагают в январе, или даже в феврале приходить.

«Мне сказали, за патентом приезжать в конце января, или вообще к середине февраля. У нас вообще не знают, как его считать по новым правилам. А в прошлом году поводом было обновление программы. А в позапрошлом уже и не помню что. Так что, у вас ещё всё не так плохо».

Автора спросили, зачем он подавал новое заявление, нужно было жалобу писать и требовать старый выдать как положено.

«А зачем вы новое заявление подавали? Надо было жалобу писать и требовать выдачи вашего патента как положено».

Автор пишет, что так, как он сделал, просто быстрее.

«Если бы больше времени было, так бы и сделал. этот вариант быстрее будет, а так 30 дней на ответ, потом жалобы, вплоть до фнс, а там опять по 30 дней. они в заявлении видят липовый адре, по нему и выдали».

У кого-то в регионе сайт налоговой упал, не справившись с нагрузкой.

«А у нас в области сегодня сайт ИФНС рухнул :-) Как всегда, придумать придумали, а технически не вытягивают массовой подачи заявлений...».

Автор пишет, что и в Москве проблемы были.

«В Москве сегодня по физикам какие-то проблемы были (пока ждал очереди, на выдачи талонов предупреждали о проблемах».

А кто-то ужаснулся сроку в 30 дней.

«Ужас какой, 30 дней! А как же письмо Минфина о том, что на следующий день должны по ТКС присылать или патент, или отказ».

Автор ответил ,что «отказ присылали, а сам патент либо ножками забирать, либо ждать по почте. В прошло году дня через 3 пришел после окончания срока на рассмотрение, а теперь все поменялось».

В целом, как всегда под конец года, ничего нового. А ведь Егоров неоднократно говорил, что «уплата налогов должна стать необременительной». Как всегда, на местах перегибы.