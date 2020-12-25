Забирайте подарки: бесплатно записи лучших вебинаров про дробление, требования ФНС, отчетность и проверки

Как закрыть гештальты за 2020 год и не умереть? Центр обучения «Клерка» рассказывает и дарит бесплатные вебинары!

Гештальт № 1. Отчетность

Закрытие года в отчетности — это целый клубок из тонкостей законов, бесконечных цифр и оголенных нервов бухгалтера.

Вокруг сплошной аврал и не к кому обратиться за советом? У нас есть решение. Просто откройте запись вебинара от заместителя генерального директора ООО аудиторская фирма «Аудит-Вела», практикующего аудитора Ольги Пожидаевой. Он прям так и называется — «Закрытие отчетности за 2020 г.: разбираем ошибки. Рекомендации аудиторов».

Гештальт № 2. Требования налоговиков

Надеемся, на все требования в этом году вы ответили, но а что, если нет? Да и на будущее, как говорится, предупрежден — значит вооружен. Вот вам подборка самых странных требований только за последнее время:

Как отвечать на требования, какие они бывают и что нового в 2021 году? Рассказывает Мария Ильяшенко, управляющий партнер в «Юридическом партнерстве Kursiv», преподаватель налогового права. Член Ассоциации юристов России, член Палаты налоговых консультантов РФ. Заинтересовались? Тогда скорее скачивать запись мастер-класса от Марии: мы сами до сих пор в восторге, как понятно она все объяснила.

Гештальт № 3. Страшные сны бухгалтера

Бухгалтер в организации — человек, конечно, важный, но как ни крути подневольный. Беспокойств и тревог и без того много, а 2020й принес в копилку наших нервных срывов столько поводов, что тут без успокоительных — никуда. Но в новый год, как говорится, с чистого листа, а потому и от страшных снов надо избавляться. Кажется, мы придумали, как.

Вот если вам, например, снятся подозрения в дроблении, где вас зовут на допрос нехорошие дяди, даже если в реальности ничего такого нет — победить проблему можно знаниями.

Например, советами от Ивана Кузнецова, одного из ведущих экспертов России по вопросам налоговой и корпоративной безопасности бизнеса, аттестованного налогового консультанта. Нам кажется, что в этом смысле он отличный лекарь, а потому и запись его вебинара «Дробление бизнеса-2021: все, что нужно знать бухгалтеру и директору» поможет спокойно спать и вам, и вашему начальству.

Впрочем, всегда хорошо быть готовым к любому развитию событий.

Все ли вы знаете про налоговые проверки? А про новшества в будущем году? Рассказывает налоговый эксперт, генеральный директор консалтинговой компании ООО «ТИН» Александр Гуров, запись вебинара которого тоже можно скачать в нашем Центре обучения.

Прямо сейчас переходите по ссылкам и вооружайтесь спокойствием и бесценными знаниями на будущий год работы :)