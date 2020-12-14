Требование по НДС «за пригоршню рублей». Или о том, как получить проблему на ровном месте

Случай о том, как можно на ровном месте сделать себе уйму проблем из-за маленькой суммы, на которую вдруг решили уменьшить НДС. Из-за 66 рублей — требование от налоговиков.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».



«Нужен совет. Думала в ковидный год не случится. Ан нет. Пришло требование по НДС за 2 кв 2020. Пришлите всё. Как обычно. По всем задействованым в декларации по НДС счетам. Ну и пояснение, почему мы корректировку по НДС сдали на уменьшение... Не поверите, на 66 рублей. У нас все норм. Просто маленькую ТТН от Леруа ввели. И пересдали. Глупо. Как бы уменьшить объем предоставляемой документации. И , блин, оправдываться за 66 рублей НДС к зачёту... Бесит».



В комментариях советуют сдать уточненку:



«Просто сдайте еще раз уточненку 2 с последними цифрами. Сравнивать уже будет не с чем, так как одно и тоже. Формально Вами требование будет исполнено и документов предоставлять не надо».



На это пишут, что на этом налоговики могут не остановиться:



«Только что мешает налоговой еще одно требование прислать?».



Отвечают, что «помешают п.2 и 3 ст.88 НК». Но, на это ответили что как раз это налоговикам по факту не мешает:



«Как показывает практика, ни одна статья НК не мешает налоговой рассылать требования. Другой вопрос, что это за требование, и как организация на него отреагирует».



Также спрашивают у автора, зачем они это сделали. Ибо у налоговиков программа, и она автоматом пришлет требование, даже если на 1 рубль уменьшение налога:



«Всегда приходит требование, на автомате, даже если уменьшение на 1 руб. Всегда сдавайте уточненку в сторону увеличения налога. Кто хоть раз попал, теперь усвоил алгоритм. Ничего страшного. А в требовании нет предложения сдать уточненку и увеличить налог? Перенесите немного на 4 кв.... Как вариант... Но только сначала доплатить налог».



В общем, не нужно им так было делать. Сами себе лишнюю работу за «пригоршню рублей» сделали. Скорее всего, придется отвечатиь на требование, собирать документы, отправлять.