Компания слетит с УСН, если ей произведут оплату. А контрагент - бюджетная организация, хотят оплатить до 31 декабря

С одной стороны — компания на УСН, у которой лимит дохода подошел вплотную к планке, после которой можно право на УСН утратить. А с другой — бюджетная организация, которой срочно нужно произвести оплату, хотя работы еще даже не сделаны. Как тут быть?

Вопрошают в «Красном уголке бухгалтера».

«Люди, может у кого-то есть идеи или опыт, как не допустить зачисления на р/с оплаты в конце года? У нас одни клиенты прямо маниакально хотят оплатить работу, которая еще не сделана и акты не подписаны, до НГ. А мы после их платежа с упрощенки слетим, и это будет катастрофа полная😩. Мы уже и директора в отпуск оформили, чтоб он подписать ничего не мог, но они говорят что все равно деньги отправят :-(».

В комментариях спрашивают, сильно ли из лимитов для УСН выскакивают. Автор пишет, что сильно.

Кто-то пишет, что способов нет:

«Нет способов. Я не нашла. И убить пыталась, и степлером кидалась. и уговаривала душевно... Не помогает».

Также советуют сделать сразу же возврат. Либо закрыть счет в банке, и открыть новый, реквиззиты которого этому контрагенту не сообщать.

Еще один совет — чтобы в последние полчаса банковского дня 31-го числа отправили.

«Может попросить их в самые последние полчаса банковские 31го отправить? Велик шанс, что и у них спишутся и до вас не дойдут. Если бюджетники, то вы потом можете вообще эти деньги не увидеть, им важно потратить именно этим годом»

Кроме этого, есть вариант заплатить на другую компанию, если они есть.

«Пусть заплатят какой-то вашей дружественной организации — есть такая? Дайте им письмо, что по этому договору платить туда-то. Потом зачетом взаимных требований закроетесь. ИМХО — возврат это не очень вариант, налоговая к обороту прицепится по-любому, да и покупателям своим свинью подложите (вернут им деньги, и дальше что? Бюджет — дело тонкое :-)».

А еще один совет — не трогать этот платеж, а что-то переделать по другим контрагентам.

«Может быть есть другие платежи от других контрагентов, которые можно отложить или скажем переформулировать в займы допустим . А так „возврат ошибочных“ лучше, чем ничего, хоть какой то шанс».

Автор пишет, что думала об этом, но как-то сомнительно все это выглядеть будет.

«Это первое что я подумала, старые на заем переделать, но это белыми нитками шито, там в платежках у всех подробно расписано, за что и по каким договорам».

В ответ пишут, что в любом случае сомнительно выглядеть будет.

«В любом случае будет белыми, если вы на грани лимита. В платежках люди часто пишут такое, что в голове не укладывается. Не показатель. Вероятно, что то можно выбрать из 150 млн. Закрыть счёт — себе дороже. Если просить оплатить за себя кому-то, то все равно доход. Комиссия, вероятно, тоже не прокатит из-за договора и бюджета. То, что директор в отпуске — не играет роли».

Автор пишет, что других фирм нет, только одна. В общем, не самая лучшая ситуация под конец года.