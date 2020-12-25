Налоговики хотят налог с несуществующей реализации на 40 млн. При обороте компании в 20 млн в год

Компании с оборотом около 20 млн в год прилетает требование о том, что их реализацию на 40 млн отразила у себя некая компания. Кто-то пошел ва-банк?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Прилетело требование. Расхождения по ндс. Некая компания отразила у себя якобы нашу реализацию. А у нас этой реализации нет. Сумма документа — 40 млн (обнаружилась в сверке по НДС в СБИС). И это при выручке у нас 20 млн в год (в среднем за последние несколько лет). Без особых затей, документ (якобы наш) номер 1 от 30.09. Сумма — 40 млн. Вот так. Рождественский подарок».

В комментариях пишут, что с мелкими суммами у многих подобное было. Но вот на такую большую — еще ни у кого.

«Слушайте, такая же фигня. Причем, моя фирма нулевая с рождения вот уже 4 года... Но тут, вдруг, нате вам из-под кровати:-). Требование, что мы якобы не стыкуемся с какой-то фирмой и перечень сч/ф на два листа!:-). Прям удивлена такой наглостью! :-)».

Автор пишет, что сначала мелкие «реализации» появились.

«Вот и такое есть. В сверке по НДС появились мелочевки — до 1000 руб. Понятно, что требование не прилетит, и понятно, что и откуда взялось — но неприятно, да :-(. Но эти мелочевки постоянно появляются, а тут вон как — сразу 40 млн! Прямо кто-то не постеснялся».

Кто-то еще предположение высказывает, не из налоговой ли самой все это тянется.

«Нормально так! Похоже, что просто выдернули любую фирму и повесили свой НДС. Однако, все же свербит мысль: а не замаран ли тут хвост самой налоговой?».

Советуют писать сразу в налоговую, что не имели ничего общего с данным контрагентом.

«Мне рекомендовали написать письмо, что этой реализации не было. Просим обратиться с запросом в ИФНС покупателя».

Автор отвечает, что других вариантов и нет. Ну можно, конечно, сдать уточненку и заплатить НДС с несуществующей реализации.

«Ну а собственно других вариантов нет. Или пересдать свою декларацию и включить туда эту реализацию, которой не было. НДС доплатить. Или нарисовать покупку у кого нибудь — по тому же принципу».

А кто-то предлагает с этого «контрагента» денег взыскать за «поставку».

«Нехилая сумма. Там же кроме НДС и прибыль ого-го. Писать письма, плюс выписки по счетам, что денег от таких НЕ получали. Интересно, а что на встречку ТА сторона предоставит? Какой документ? Так то можно и денег от них за товары пожелать. 😎😆»

Автор согласна, что можно, но там такая захудалая компания, что вряд ли чего с нее удастся получить.

«Кстати, хорошая мысль! Но у них и операции приостановлены за неуплату налогов (7250 руб.), и зарегистрированы ровно год назад, и массовый адрес, и 1 сотрудник... Боюсь, денег то не вернут :-)».

Еще пишут, что «ничего не ново под Луной»:

«Пару лет назад под НГ такие требования тоннами сыпались с налоговой. И реально встречки с фирмами, с которыми дел вообще не имели. Просто отписывала, что деятельность с тем то тем то не велась, документы не выставлялись им».