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Налоговики хотят уточненную отчетность, ПО протестировать. Или это не налоговики?

Людям прилетело информационное письмо, вроде от налоговиков, но это нет точно. Хотят уточненную налоговую отчетность, дескать, налоговые реорганизовались, и хотят протестировать программное обеспечение.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Вот получили письмо через рассылку. Как на такое реагировать? Поделитесь опытом 🙏! Спасибо!».

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В комментариях пишут, что это незаконный бред.

«Первый раз такой бред вижу. Но я и рассылки не читаю😆».

Предлагают жалобу в управление писать.

«Если это от ИФНС, то я бы в УФНС направила запрос, что за хрень НЕЗАКОННУЮ мне налоговая предлагает?».

Обратили внимание, что это просто информационное письмо.

«В левом верхнем углу написано — „Информационное письмо“. Ну, проинформировали — спасибо».

Причем, выясняется, что реорганизовался не получатель письма, а сама налоговая. Одну к другой присоединили.

Еще пишут, что это не от налоговой, а просто кто-то что-то впарить пытается.

«Потом они вам предложат свое сопровождение программное, что как будто у вас неправильное, а они сделают правильно. У меня уже пару фирм пытались так развести».

В общем, в управление точно стоит кляузу написать. Заодно выяснить, чье творчество.

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