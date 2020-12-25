Налоговики хотят уточненную отчетность, ПО протестировать. Или это не налоговики?

Людям прилетело информационное письмо, вроде от налоговиков, но это нет точно. Хотят уточненную налоговую отчетность, дескать, налоговые реорганизовались, и хотят протестировать программное обеспечение.
Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».
«Вот получили письмо через рассылку. Как на такое реагировать? Поделитесь опытом 🙏! Спасибо!».
В комментариях пишут, что это незаконный бред.
«Первый раз такой бред вижу. Но я и рассылки не читаю😆».
Предлагают жалобу в управление писать.
«Если это от ИФНС, то я бы в УФНС направила запрос, что за хрень НЕЗАКОННУЮ мне налоговая предлагает?».
Обратили внимание, что это просто информационное письмо.
«В левом верхнем углу написано — „Информационное письмо“. Ну, проинформировали — спасибо».
Причем, выясняется, что реорганизовался не получатель письма, а сама налоговая. Одну к другой присоединили.
Еще пишут, что это не от налоговой, а просто кто-то что-то впарить пытается.
«Потом они вам предложат свое сопровождение программное, что как будто у вас неправильное, а они сделают правильно. У меня уже пару фирм пытались так развести».
В общем, в управление точно стоит кляузу написать. Заодно выяснить, чье творчество.