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Дистанционным работникам разрешили участвовать в эксперименте по кадровому ЭДО

В мае 2020 года стартовал эксперимент по кадровому ЭДО на основании Федерального закона от 24.04.2020 № 122-ФЗ «О проведении эксперимента по использованию электронных документов, связанных с работой». Он продлится до 31 марта 2021 года.

Добровольные участники эксперимента — работодатели и работники могут обмениваться электронными кадровыми документами.

Сейчас в эксперименте по ведению ЭКД участвуют более 100 работодателей.

Кстати, все участники эксперимента могут вести электронный кадровый документооборот на портале «Работа в России».

Однако на данный момент участниками эксперимента не могут быть дистанционные работники. Но это скоро изменится.

Совет Федерации одобрил законопроект с поправками в 122-ФЗ от 24.04.2020.

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Участниками эксперимента не могут являться дистанционные работники.

Участниками эксперимента могут являться дистанционные работники.

 

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