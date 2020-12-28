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Упрощают порядок получения в ПФР пособия до 3 лет на второго ребенка

На первого и второго ребенка в возрасте до 3 лет, рожденного в 2018 году и позднее, можно получать пособие в размере прожиточного минимума ребенка в субъекте РФ, если у семьи доход ниже 2 прожиточных минимумов.

При этом пособие за второго ребенка платит ПФР из средств маткапитала.

Если вы направили маткапитал в ипотеку, пособие за второго ребенка не ждите

На федеральном портале опубликован проект ПФР, по которому процедура получения такого пособия становится проще.

Во-первых, исключается необходимость представления заявителем документов о доходах членов семьи, которые могут быть получены ПФР в рамках межведомственного электронного взаимодействия с ФНС.

Кроме того, упрощается форма заявления о распоряжении средствами маткапитала на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка и приложение к заявлению, где указывается состав семьи их доходы.

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